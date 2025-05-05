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Виручка Foxconn у квітні зросла на 25,5% до 15,8 млрд дол.

5 мая 2025 г., 17:25
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Тайванська компанія Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co), найбільший у світі контрактний виробник електроніки та ключовий партнер Apple, оголосила про суттєве зростання місячної виручки. 
 
У квітні 2025 року компанія заробила 510,9 мільярда тайванських доларів (15,8 млрд дол.), що на 25,54% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
 
Foxconn зазначає, що зростання забезпечене стабільним попитом на споживчу електроніку, зокрема на смартфони та окремо на сервери для AI-обчислень. Компанія прогнозує позитивну динаміку і в другому кварталі, хоча попереджає про необхідність уважного моніторингу глобальної економічної та політичної ситуації.
 
Аналітик Лінь Чжи-юань (Lin Chih-Yuan) з SinoPac Securities зазначає, що Foxconn виграє завдяки гнучкій виробничій базі та ранньому залученню до ланцюгів постачання AI-серверів, на які зростає попит з боку американських хмарних провайдерів. Натомість її конкуренти Pegatron і Luxshare поки що переважно залежать від традиційних споживчих продуктів і не демонструють такого ж темпу диверсифікації.
 
Також аналітики зазначають, що Foxconn залишається барометром для глобального ринку електроніки, а її успішний квітневий результат може слугувати сигналом про поступове відновлення ланцюгів постачання та стабілізацію світового попиту.

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