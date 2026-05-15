Cisco звітує про рекордні доходи, але й скорочення 4 000 співробітників

15 мая 2026 г., 11:45

Компанія Cisco опублікувала звіт про фінансові результати за третій квартал 2026 фіскального року, продемонструвавши рекордний виторг на рівні 15,8 млрд дол., який на 12% перевищує результати минулого року.

Чистий прибуток за стандартами GAAP склав 3,4 млрд дол., що свідчить про зростання на 35%.

У розрізі продуктових напрямків найбільшу частку виторгу забезпечив сегмент Networking, який приніс 8,8 млрд дол. доходу. Хоча цей показник залишився практично незмінним порівняно з минулим роком, усередині сегмента спостерігається стрімке зростання замовлень на комутатори для центрів обробки даних на понад 40%. Напрям Security продемонстрував дохід у 1,3 млрд дол., що на 5% більше за аналогічний період минулого року. Сегмент Collaboration приніс 1 млрд дол., показавши незначне зниження на 1%, тоді як напрям Observability зріс на 14%, досягнувши 211 млн дол. виторгу.

Попри всі успіхи, керівництво компанії офіційно підтвердило запуск масштабної програми реструктуризації, яка передбачає скорочення майже 4 000 робочих місць, що становить близько 5% від загальної чисельності штату.

Програма скорочення штату зумовлена необхідністю вивільнення ресурсів для інвестицій у ключові можливості зростання, включаючи Silicon, Optics, Security та AI. Компанія Cisco очікує визнати загальні витрати до оподаткування у розмірі до 1 млрд дол. Ці кошти спрямують на вихідну допомогу та одноразові виплати при звільненні. Близько 450 млн дол. із цієї суми буде зафіксовано вже у четвертому кварталі 2026 фіскального року, а решта виплат — протягом 2027 фіскального року. Повідомлення працівників про звільнення розпочалися 14 травня 2026 року і триватимуть на глобальному рівні.

Голова та генеральний директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) підкреслив, що компанія не скорочує бізнес, а перерозподіляє ресурси туди, де попит і довгострокова цінність є найвищими. Оголошений план має на меті прискорити інновації в сегменті інфраструктури для центрів обробки даних, де замовлення від гіперскейлерів зросли на 50%. Компанія вже отримала замовлення на AI інфраструктуру на суму 5,3 млрд дол. з початку фіскального року та підвищила річний прогноз у цьому сегменті до 9 млрд дол.

Фінансовий директор Марк Паттерсон (Mark Patterson) зазначив, що реструктуризація дозволить зберегти операційну маржу на рівні 34,2%. Окрім звільнень, Cisco продовжує активну політику викупу власних акцій, витративши на це 1,3 млрд дол. за квартал при середній ціні 80,28 дол. за одиницю. Компанія також підтвердила виплату дивідендів у розмірі 0,42 дол. на акцію.

