Як Україна інтегрується у глобальні ШІ-тренди: у Києві відбулася зустріч CEO Talks з Леонідом Полупаном 

Захід зібрав представників технологічного сектору, резидентів Дія.City та учасників спільноти Diia.City Union. У фокусі розмови — виклики ІТ-індустрії, роль України в глобальному розвитку штучного інтелекту та стратегічні напрями Microsoft на локальному ринку.

Леонід Полупан присвятив значну частину обговорення темі впровадження ШІ. За його словами, Україна має всі передумови, аби стати не лише користувачем, а й розробником високотехнологічних рішень у сфері штучного інтелекту. Особливо він відзначив рівень експертизи українських фахівців у сфері кіберзахисту, який, на його думку, є критично важливим у розвитку безпечних AI-продуктів.

«Цього разу на CEO Talks ми отримали дуже щирий і глибокий діалог про роль ШІ в трансформації індустрії, про локальні виклики та глобальні перспективи. Саме такий обмін досвідом робить нашу спільноту сильнішою. Ми раді підтримувати події, які сприяють зміцненню IT-ком’юніті та обміну досвідом серед лідерів бізнесу. CEO Talks — це важлива ініціатива, що сприяє неформальній комунікації між підприємцями, які сьогодні будують економічну стабільність України», — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Серед інших тем, що обговорювалися — адаптація глобальної стратегії Microsoft до українських реалій, підтримка локального ринку в умовах воєнного часу та успішні кейси співпраці з українськими компаніями.