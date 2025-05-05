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Як Україна інтегрується у глобальні ШІ-тренди: у Києві відбулася зустріч CEO Talks з Леонідом Полупаном 

5 мая 2025 г., 20:42
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Як Україна інтегрується у глобальні ШІ-тренди: у Києві відбулася зустріч CEO Talks з Леонідом Полупаном

У Києві пройшла зустріч у форматі CEO Talks від Diia.City Union. Гостем події став Леонід Полупан, Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії. Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером заходу.
 
Захід зібрав представників технологічного сектору, резидентів Дія.City та учасників спільноти Diia.City Union. У фокусі розмови — виклики ІТ-індустрії, роль України в глобальному розвитку штучного інтелекту та стратегічні напрями Microsoft на локальному ринку.

Як Україна інтегрується у глобальні ШІ-тренди: у Києві відбулася зустріч CEO Talks з Леонідом Полупаном

Леонід Полупан присвятив значну частину обговорення темі впровадження ШІ. За його словами, Україна має всі передумови, аби стати не лише користувачем, а й розробником високотехнологічних рішень у сфері штучного інтелекту. Особливо він відзначив рівень експертизи українських фахівців у сфері кіберзахисту, який, на його думку, є критично важливим у розвитку безпечних AI-продуктів.

Як Україна інтегрується у глобальні ШІ-тренди: у Києві відбулася зустріч CEO Talks з Леонідом Полупаном

«Цього разу на CEO Talks ми отримали дуже щирий і глибокий діалог про роль ШІ в трансформації індустрії, про локальні виклики та глобальні перспективи. Саме такий обмін досвідом робить нашу спільноту сильнішою. Ми раді підтримувати події, які сприяють зміцненню IT-ком’юніті та обміну досвідом серед лідерів бізнесу. CEO Talks — це важлива ініціатива, що сприяє неформальній комунікації між підприємцями, які сьогодні будують економічну стабільність України», — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Серед інших тем, що обговорювалися — адаптація глобальної стратегії Microsoft до українських реалій, підтримка локального ринку в умовах воєнного часу та успішні кейси співпраці з українськими компаніями.

 
Про FAVBET Tech
FAVBET Tech — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг.
За підсумками 2024 року компанія увійшла до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній України за версією DOU. FAVBET Tech активно розвиває українську технологічну екосистему, є членом IT Ukraine Association, у співпраці з якою стала ініціатором створення першого в Україні AI-комітету. Крім того, компанія входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City»

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