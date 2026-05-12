HPE представляє перший у галузі сервер із пам’яттю 64 ТБ для критичних навантажень

12 мая 2026 г., 11:45

Компанія HPE оголосила про випуск HPE Compute Scale-up Server 3250 - першого в індустрії сервера, призначеного для роботи з величезними базами даних у пам'яті (in-memory).





Як повідомляється, новинка розроблена спеціально для критично важливих бізнес-завдань, таких як ERP та CRM. Система працює на базі процесорів Intel Xeon 6 і є першим масштабованим сервером, який пройшов валідацію за бенчмарком SAP BW Edition HANA з підтримкою щонайменше 48 ТБ пам'яті, пропонуючи при цьому розширення до рекордних 64 ТБ DDR5.





Новий сервер забезпечує модульну масштабованість від 4 до 16 сокетів, що дозволяє організаціям гнучко нарощувати потужності для аналітики в реальному часі та високошвидкісних транзакцій. Особливістю архітектури є виділений зовнішній контролер вузлів, який забезпечує прискорення продуктивності у 100 разів порівняно зі стандартними мережами Ethernet, що використовуються в архітектурах горизонтального масштабування. За словами Крісти Саттертуейт (Krista Satterthwaite), старшого віцепрезидента та генерального менеджера підрозділу Compute у HPE, цей сервер переосмислює поняття масштабу для робочих навантажень, де простої є неприпустимими.





Особливу увагу в HPE Compute Scale-up Server 3250 приділено багаторівневій безпеці та стійкості. Завдяки технології HPE Integrated Lights Out (iLO) захист забезпечується на кожному рівні — від чипа до хмари. Система встановлює так званий кремнієвий корінь довіри (silicon root of trust) та використовує постквантову криптографію для захисту від майбутніх загроз. Крім того, сервер оснащений функціями самовідновлення пам'яті, а також передовими механізмами виявлення та виправлення помилок, що гарантує найвищий рівень доступності для систем фінансових послуг та баз даних.





У компанії підкреслюють, що випуск HPE Compute Scale-up Server 3250 зміцнює її позиції як провідного постачальника серверів, сертифікованих для програми RISE with SAP. Нещодавно HPE була визнана лідером у звіті IDC MarketScape щодо сертифікованого обладнання для SAP HANA 2026. Спільна розробка з Intel дозволила досягти виняткової щільності обчислень, що є критичним не лише для поточних бізнес-застосунків, а й для нових робочих навантажень у сфері агентного АІ, які вимагають обробки колосальних обсягів даних у реальному часі.

