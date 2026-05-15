Трест, который лопнул

Військові отримали вже понад 1 000 НРК через DOT-Chain Defence

15 мая 2026 г., 8:25
Міноборони повідомляє, що підрозділи Сил оборони України отримали вже 1 028 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 487 203 212 грн через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
 
Міністерство оборони продовжує розвивати роботизацію війська, щоб зберігати життя українських захисників і підвищувати ефективність бойових дій. НРК усе частіше заміняють наших воїнів, виконуючи небезпечні завдання на передовій.
 
На фронт поставлено вже третину НРК, замовлених через DOT-Chain Defence.
 
Загалом було замовлено 3 062 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 1 956 109 796 грн.
 
Наразі у DOT-Chain Defence представлено 33 моделі НРК.
 
У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати загалом 25 000 наземних роботизованих комплексів за різними програмами. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.
 
Міноборони раніше повідомляло, що у квітні було виконано 10 281 логістичну та евакуаційну місію за допомогою НРК – це 343 місій щодня. Для порівняння, у березні наземні роботизовані комплекси виконали понад 9 000 завдань.
 
Як наголошує Міністр оборони Михайло Федоров, однією з головних цілей є переведення 100% фронтової логістики на роботизовані системи.

