Військові отримали вже понад 1 000 НРК через DOT-Chain Defence

15 мая 2026 г., 8:25

0

Tweet

Міноборони повідомляє, що підрозділи Сил оборони України отримали вже 1 028 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 487 203 212 грн через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Міністерство оборони продовжує розвивати роботизацію війська, щоб зберігати життя українських захисників і підвищувати ефективність бойових дій. НРК усе частіше заміняють наших воїнів, виконуючи небезпечні завдання на передовій.

На фронт поставлено вже третину НРК, замовлених через DOT-Chain Defence.

Загалом було замовлено 3 062 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 1 956 109 796 грн.

Наразі у DOT-Chain Defence представлено 33 моделі НРК.

У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати загалом 25 000 наземних роботизованих комплексів за різними програмами. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Міноборони раніше повідомляло, що у квітні було виконано 10 281 логістичну та евакуаційну місію за допомогою НРК – це 343 місій щодня. Для порівняння, у березні наземні роботизовані комплекси виконали понад 9 000 завдань.

Як наголошує Міністр оборони Михайло Федоров, однією з головних цілей є переведення 100% фронтової логістики на роботизовані системи.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI