Apple приєднується до «цифрового щита» Anthropic

13 мая 2026 г., 20:21

Цифрова гонка озброєнь офіційно перейшла в ту фазу, де людина стає надто повільною ланкою для оборони. Поки широка публіка захоплюється генерацією з допомогою АІ зображень чи написанням текстів, у темному секторі інтернету нейромережі вже давно працюють «у три зміни», автоматизуючи пошук вразливостей та написання експлойтів.





Сучасні хакери використовують АІ для сканування коду на наявність «дірок» за лічені хвилини - завдання, на яке раніше йшли місяці кропіткої роботи цілих команд. У відповідь на цей виклик Anthropic запускає Project Glasswing, і той факт, що Apple - один із найбільш закритих гравців ринку - опинилася серед перших партнерів ініціативи, свідчить про серйозність моменту. Головним інструментом цього превентивного захисту стає модель Mythos Preview, завдання якої знайти вразливість «нульового дня» раніше, ніж її зафіксує сканер зловмисника.





Слід зазначити, що для Apple це не визнання слабкості власних інженерів, а стратегічне посилення. У Купертіно роками використовували внутрішні моделі машинного навчання для аналізу безпеки ядра систем, проте Mythos Preview пропонує інший рівень абстракції. Ця модель здатна виявляти приховані логічні помилки в коді, які десятиліттями могли ховатися в популярних операційних системах та браузерах. Для Apple це фактично додатковий ешелон оборони, такий собі «супердетектив», що дивиться на архітектуру під критичним кутом, недоступним для класичних статичних аналізаторів. У світі, де ціна одного zero-day експлойту на чорному ринку вимірюється мільйонами доларів, така автоматизована перевірка стає питанням виживання репутації «найбезпечнішої екосистеми».





Під приціл нового АІ-аудитора потрапить увесь стек продуктів: від мобільних iOS та iPadOS до десктопної macOS . Особливу увагу приділено Safari - браузеру, який традиційно залишається головним «вікном» для проникнення в систему. Превентивний аналіз також зачепить watchOS, tvOS та навіть VisionOS. Окремий інтерес викликає контекст чуток про розробку homeOS: Apple явно прагне залатати всі можливі прогалини ще на стадії проектування нової системи для розумного дому, щоб майбутній смарт-хаб не став найслабшою ланкою в системі домашньої приватності.





Anthropic сформував навколо Project Glasswing справжній «закритий клуб» техгігантів, куди разом із Apple увійшли Google, Microsoft, Nvidia та Cisco. Це партнерство виглядає як спроба створити єдиний стандарт ШІ-безпеки для всього західного ІТ-сектору. На старті Anthropic виділяє 100 мільйонів доларів у формі кредитів на використання моделі, що дозволить корпораціям провести масштабне «генеральне прибирання» своєї кодової бази вже зараз. Звісно, з часом цей аудит стане платною послугою, але для гравців такого масштабу витрати на віртуального аналітика - це мізерна ціна порівняно з наслідками масштабного витоку даних. У 2026 році стає очевидним: єдиний спосіб гарантувати безпеку користувача - це перестати «гасити пожежі» постфактум і довірити пошук іскри інтелекту, який ніколи не втомлюється.

