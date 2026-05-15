Капіталізація Cerebras Systems на піку зростала до 83 млрд дол.

Компанія Cerebras Systems здійснила один із найгучніших виходів на біржу в історії технологічного сектору, продемонструвавши різку волатильність у перший день торгів.



Як повідомляє Bloomberg, акції розробника напівпровідників дебютували на Nasdaq 14 травня 2026 року за ціною 350 дол. за одиницю, що на 89,2% перевищило ціну розміщення в 185 дол.



На піку торговельної сесії вартість паперів сягала 386,34 дол., що відповідало ринковій капіталізації компанії на рівні приблизно 83 млрд дол. Попри стрімкий старт, до моменту закриття першого дня торгів ажіотаж дещо вщух: акції завершили сесію на позначці 311,07 дол., що означало зростання на 68,2% відносно ціни IPO, а ринкова капіталізація знизилася до близько 67 млрд дол.



Висока оцінка компанії формується на тлі її фінансової динаміки та позиціонування у сегменті AI-інфраструктури. Виторг Cerebras за 2025 рік склав 510 млн дол., що означало зростання приблизно на 76% рік до року. Ключовим продуктом компанії залишається Wafer Scale Engine — один із найбільших у світі процесорів для задач штучного інтелекту, який використовується в інфраструктурних рішеннях для великих мовних моделей.

