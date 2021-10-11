Вінницький національний технічний університет співпрацюватиме з GlobalLogic

11 октября 2021 г., 11:45

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Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) підписав договір про співпрацю з компанією GlobalLogic, головна мета якого сприяння якісній підготовці ІТ-фахівців.

На технічних спеціальностях у ВНТУ навчається 4250 студентів. Зазначається, співпраця університету з GlobalLogic допоможе їм краще зрозуміти специфіку професії та отримати навички, необхідні для роботи з комерційними ІТ-проєктами. Також партнерство сприятиме розвитку екосистеми індивідуального розвитку майбутніх технічних спеціалістів.

«Впровадження інновацій в українській технічній освіті — необхідна умова розвитку ІТ-ринку. Завдяки співпраці з українськими закладами вищої освіти, зокрема із Вінницьким національним технічним університетом, ми зможемо позитивно вплинути на кількісний та якісний показник залученості фахівців-початківців у ІТ-сферу», — зазначив координатор університетської програми GlobalLogic в Україні, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало.

«Наша співпраця передбачає модернізацію навчальних програм у Вінницькому національному технічному університеті. Здобувачі вищої освіти ВНТУ матимуть змогу отримати актуальні практичні навички. Майбутнє ІТ-галузі — за нашою молоддю, тому підтримуємо запровадження інновацій і сучасних новітніх технологій в навчанні та бізнесі», — наголосив ректор ВНТУ Віктор Біліченко.

ВНТУ готує спеціалістів, які надалі зможуть реалізувати себе в усіх професійних напрямах, зокрема технічних. У рамках партнерської програми студенти зможуть ознайомитися з особливостями роботи в ІТ-сфері та сфокусуватися на своїх професійних інтересах. Це дасть їм змогу надалі займати високі позиції в професії. Так, наприклад, одна з випускниць факультету комп’ютерних систем і автоматики ВНТУ — віцепрезидентка з інжинірингу GlobalLogic Юлія Штукатурова — потрапила до рейтингу «25 жінок в українській ІТ-галузі» від Forbes Ukraine.

Співпраця університету з ІТ-компанією здійснюється в рамках ініціативи GlobalLogic Education. Загалом в Україні вже 22 заклади вищої освіти в 7 містах країни, які виступають партнерами GlobalLogic Education. Цього року до співпраці долучилися університети Дніпра, Сум та Одеси.

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