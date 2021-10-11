«Чешуя дракона» из Sandia достигла космоса

11 октября 2021 г., 12:15

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Крошечные инновационные фотоэлектрические элементы, первоначально разработанные в Национальной лаборатории Sandia, впервые вышли на орбиту Земли. Запущенный компанией Lynk Global этим летом, небольшой экспериментальный спутник поддерживает прямое подключение к немодифицированным мобильным телефонам.

На орбите эти солнечные панели проходят испытания как потенциальный источник солнечной электроэнергии для всего космического флота Lynk Global. Собранные в ходе эксперимента данные предоставят ценную обратную связь для вынесения заключения о работоспособности этого продукта в космосе.

Небольшие, пронизанные плотной сетью межсоединений фотоэлектрические элементы, ранее известные как «солнечный блеск» (solar glitter), изготавливаются из высокоэффективного кремния, и могут быть адаптированы к любой форме или размеру.

Задачей проекта «солнечного блеска», запущенного 12 лет назад, было снижение стоимости создания солнечного элемента и повышение его эффективности. mPower Technology, небольшая фирма из штата Нью-Мексико, лицензировала эту технологию у Sandia в 2017 году и вывела на рынок под маркой DragonSCALES.

Руководители mPower среди преимуществ этой технологии называют простоту установки и системной интеграции. Затраты на разработку здесь ниже, чем у других солнечных технологий, потому что микропанелям требуется меньше материала для создания хорошо контролируемых и высокоэффективных устройств.

Несмотря на то,что DragonSCALES может иметь множество приложений, компания mPower нацелена на космический рынок и быстро развёртываемые портативные солнечные энергосистемы.

«В условиях быстрого роста интереса к нашим технологиям среди широкого круга новых космических энергетических миссий мы ожидаем еще много запусков в ближайшем будущем», — сказал Кевин Хелл (Kevin Hell), президент и генеральный директор mPower Technology.

И действительно, mPower вместе с Honeybee Robotics, производящей системы для космических аппаратов, были недавно выбраны НАСА в качестве одной из пяти коммерческих групп для разработки проектов систем солнечных батарей, которые в один прекрасный день станут развёртываться на поверхности Луны в качестве станций подзарядки луноходов и другого электрического оборудования, используемого космонавтами.

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