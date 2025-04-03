КПІ та Huawei розширили програму співпраці

3 апреля 2025 г., 16:29

+11

голос Tweet

«Хуавей Україна» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2 квітня підписали новий Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

Як зазначається, у межах нового Меморандуму про взаєморозуміння з розширення та зміцнення двостороннього співробітництва «Хуавей Україна» підтримуватиме КПІ ім. Ігоря Сікорського у впровадженні ІКТ в освіті і науці. Сторони планують реалізацію спільних освітніх програм для професій, які за прогнозами, будуть затребувані у майбутньому, зокрема плануються стажування, стипендіальні програми, підтримка випускників у працевлаштуванні, підтримка участі талановитих здобувачів вищої освіти у вітчизняних та міжнародних конкурсах і змаганнях.

«У нашій співпраці ми досягли значного успіху, який допомагає розвиватися як нашим здобувачам вищої освіти, так і таким глобальним технологічним компаніям, як Huawei. Однією з важливих віх нашого співробітництва є ІКТ Академія Huawei, курси якої надали здобувачам вищої освіти доступ до сертифікації від міжнародної компанії. КПІ ім. Ігоря Сікорського став першим серед українських ЗВО, який інтегрував заняття до навчальних програм університету. Завдяки співпраці з лідерами галузі за останні роки КПІ ім. Ігоря Сікорського став передовим навчальним інноваційним центром, де здобувачі знайомляться із сучасними технологіями на найновішому обладнанні світових виробників. А найкращим свідченням ефективності співпраці є той факт, що багато з наших випускників вже працюють в «Хуавей Україна», — підкреслив Анатолій Мельниченко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Також підкреслюється, що окремим напрямом співпраці, який буде корисним для розвитку цифрової економіки всієї держави, стане спільна ініціатива КПІ та «Хуавей Україна» з розробки стандарту використання технічних термінів та укладання словника з інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема йдеться про такі напрями як розумні міста, великі обсяги даних, штучний інтелект, сучасні телекомунікації, мобільні застосунки, цифрові рішення у сфері енергетики, кібербезпека, хмарні обчислення, віртуальна реальність, доповнена реальність, друк 3D та інше). В рамках проєкту розпочнеться публічний діалог і будуть залучені фахові асоціації, провідні гравці та експерти галузі. Першим кроком у цьому напрямі став проєкт перекладу українською мовою курсів ІКТ Академії Huawei силами радіотехнічного факультету КПІ.

«Упродовж останніх восьми років ми працювали пліч-о-пліч для підтримки інновацій, безперервної освіти та цифрової трансформації. Сьогодні, продовжуючи Меморандум про взаєморозуміння, ми підтверджуємо нашу прихильність до розширення можливостей наступного покоління ІКТ-професіоналів, а також забезпечення стабільності та міцності освіти в Україні. Разом ми розширимо можливості для досліджень, надамо ще більше практичного досвіду і підтримаємо університет КПІ у формуванні майбутнього ІКТ в Україні», заявив Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».

Співпраця КПІ та Хуавей розпочалася у вересні 2016 року підписанням першого Меморандуму про взаєморозуміння. У липні 2020 року КПІ долучився до Академії ІКТ Huawei, надавши здобувачам вищої освіти доступ до практичної підготовки з дисциплін ІКТ та можливостей сертифікації від компанії світового рівня. Упродовж 2022-2023 років модернізовано лабораторію Датаком КПІ, яка забезпечує майбутніх інженерів найсучаснішими технологіями. У 2023 році реалізовано проєкт оновлення 30% мережевого кластеру Wi-Fi в університетських навчальних приміщеннях та гуртожитках на основі технології Wi-Fi 6, що забезпечило стабільний доступ до освітніх ресурсів по всьому університету. У 2024 році відкрито дві нові лабораторії на радіотехнічному факультеті — Huawei Digital Power Laboratory та Huawei Microwave Laboratory. Ці лабораторії вже відіграють значну роль в енергетичній стабільності, дослідженнях та технологічному розвитку університету. За час співпраці до ІКТ Академії Huawei долучилося понад 300 студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а п’ятеро викладачів університету отримали професійну сертифікацію рівня HCAI.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS