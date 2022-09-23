Військові облігації можна буде купити в «Дії» вже наступного тижня

23 сентября 2022 г., 8:15

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Попри війну, економіка країни працює: бізнес сплачує податки, митниця функціонує, українці отримують соціальні виплати. І все це можливо завдяки цифровим рішенням. Мінцифри продовжує запускати нові послуги та сервіси, які спрощують життя українців.



Які повідомив віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже наступного тижня в «Дії» можна буде купити військові облігації. «Це можливість підтримати українську економіку, нашу армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. Також у роботі - пільгова іпотека та розмитнення авто. У застосунку готують до запуску отримання дозволу на виїзд дитини за кордон. Завдяки цій послузі можна не звертатися до нотаріуса. Один із батьків за згодою іншого зможе просто безоплатно оформити його в «Дії». До того ж працюємо над антикорупційною послугою - реєстрацією та переєстрацією авто без походу до центру МВС», наголосив міністр.



Михайло Федоров додав, що в роботі проект щодо цифрових судів, але ця галузь потребує часу, оскільки досить важка для трансформації.



«Ми хочемо зробити всі соцпослуги автоматичними, без чиновників та в онлайні. Від оформлення статусу ВПО до отримання пенсій та встановлення інвалідності. Це дуже важка системна реформа, бо вона потребує створення єдиної інформаційної бази. З погляду державного менеджменту - це дуже важливий проект. Крім якісного сервісу для людей, він означає верифікацію інформації та видалення із системи «мертвих душ». А це своєю чергою - економія грошей на неефективних виплатах, завдяки якій з’являється можливість індексувати інші», зазначив Михайло Федоров.

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