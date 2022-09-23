SoftBank прагне сформувати "стратегічний альянс" між Arm і Samsung

23 сентября 2022 г., 9:45

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Як повідомляє Reuters, засновник і генеральний директор SoftBank Group Масайоші Сон (Masayoshi Son) заявив в четвер, що планує зустрітися з Samsung Electronics для обговорювання потенційного «стратегічного альянсу» між південнокорейським технологічним гігантом і розробником чіпів Arm.



Мільярдер здійснить свій перший візит до Сеула за останні три роки. «Я хотів би поговорити з Samsung про стратегічний альянс з Arm», - сказав Сон в своїй заяві.



Заява слідує за коментарями віце-голови Samsung Джея Лі (Jay Y. Lee), якого цитує News1, у повідомленні, що Сон «може зробити пропозицію» під час візиту, який очікується в наступному місяці.



SoftBank придбав Arm у 2016 році за 32 мільярди доларів. Подальша запропонована угода з продажу Arm компанії Nvidia викликала опозицію в галузі та наштовхнулася на регуляторні перешкоди і це спонукало SoftBank намітити плани щодо лістингу фірми з Кембриджу.



Візит проходить на тлі спекуляцій щодо потенційного створення галузевого консорціуму для інвестування в Arm та забезпечення його нейтральності.



Експерти кажуть, що пропозиція може полягати о зацікавленості, щоб Samsung увійшла у процес пред-IPO розміщення за нижчою ціною перед виходом Arm на біржу, яке планується в наступному році.



Монетизація Arm стала головною турботою для керівників технологічного конгломерату SoftBank, який зафіксував величезні збитки в своєму інвестиційному підрозділі Vision Fund і продав свою частку в Alibaba Group Holding для залучення грошових коштів.



Зусилля по проведенню IPO, однак, відбуваються на тлі різкого скорочення укладання угод на ринках, нестабільну ситуацію через стрімке зростання процентних ставок і вторгнення Росії в Україну. Показник SE Semiconductor Index Філадельфійської фондової біржі знизився приблизно на третину за рік.



Альянс з Arm може бути стратегічно важливим для Samsung, оскільки лідер ринку мікросхем пам'яті інвестує значні кошти, щоб спробувати наздогнати Taiwan Semiconductor Manufacturing Co у виробництві мікросхем.



Серед інших можливих претендентів на частку у Arm - Intel, головний виконавчий директор якої Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) в лютому висловив зацікавленість у приєднанні до консорціуму з купівлі розробника чіпів.



Конкурент Samsung корейська компанія SK Hynix також висловила зацікавленість в Arm, повідомляє інформаційне агентство Yonhap. Воно цитує віце-голову компанії Пак Чжун Хо (Park Jung-ho), який заявив у березні, що чіпмейкер розглядає можливість створення консорціуму для купівлі Arm. У компанії тоді заявили, що коментар не стосувався конкретного плану.



Qualcomm, яка також називалася в якості потенційного інвестора, судиться з Arm, остання звинувачує її в порушенні ліцензійних угод і порушенні прав на торгову марку.

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