Найбільший попит в Україні на frontend-спеціалістів та тестувальників, а в Польщі – на backend-фахівців

22 сентября 2022 г., 17:25

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No Fluff Jobs – портал з вакансіями у сфері ІТ – проаналізував зміни, що відбулись у цій галузі в Україні та Польщі у першій половині 2022 року. В Україні найчастіше шукають frontend-фахівців і тестувальників, у Польщі – backend-фахівців. До того ж у Польщі буде легше знайти роботу початківцям, адже кількість вакансій для джуніорів зросла на 8%.

Попит на кандидатів у сфері ІТ зростає, зокрема шукати роботу стає дедалі легше програмістам з України. Портал No Fluff Jobs публікує вакансії із вказаним діапазоном зарплат і можливістю працювати в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, а також дистанційно з будь-якого міста у компаніях із багатьох різних країн.

З початку війни на порталі No Fluff Jobs з'явилася можливість публікувати вакансії зі спеціальною позначкою Help4UA – роботодавці, що її використовують, готові запропонувати додаткову підтримку кандидатам з України. У березні зафіксовано стрімке зростання кількості таких вакансій – на 301% порівняно з лютим, у квітні їхня кількість зросла ще на 115%. Найбільше таких вакансій опублікували польські працедавці, готові допомагати з переїздом, або працевлаштовувати програмістів дистанційно.

Згідно з дослідженням No Fluff Jobs, найбільший попит в Україні зараз на програмістів зі спеціалізаціями: frontend, testing, backend, UX та project management. У вимогах до володіння технологіями роботодавці найчастіше зазначають React, потім – JavaScript, Python, Java та PHP.

Водночас у Польщі зросла кількість вакансій для початківців. У першому півріччі 2021 року таких вакансій було 6,7%, а рік потому їхня кількість зросла майже у 2,5 раза й становила вже 15% від усіх вакансій. Порівняно з Польщею, в Україні ситуація з вакансіями для початківців є гіршою, більшість компаній призупинили наймання фахівців із мінімальним досвідом.

Медіана нижнього та верхнього рівнів зарплати в Україні для frontend-фахівців, що працюють за трудовим, договором коливається від 13900 до 20800 злотих брутто, у Польщі – від 11500 до 17000 злотих брутто. Медіана у випадку роботи за B2B-контрактом (аналог українського ФОПа) – від 16000 до 22400 злотих нетто в Україні та від 15000 до 21800 злотих нетто + ПДВ у Польщі.

Компанії, що наймають в Польщі, готові більше платити backend-фахівцям. Програмісти, що займаються backend-розробкою, можуть заробити від 12000 до 18000 злотих брутто за трудовим договором та від 16000 до 23000 злотих нетто + ПДВ за B2B-контрактом. В Україні – від 10600 до 18500 злотих брутто за трудовим договором та від 13800 до 20500 злотих нетто за B2B-контрактом.

Працюючи за трудовим договором, fullstack-фахівці в Україні можуть заробляти від 10600 до 18500 злотих брутто, а в Польщі – від 11000 до 17000 злотих брутто. За B2B-контрактом такі фахівці отримають від 16100 до 22400 злотих нетто в Україні та від 15000 до 21500 злотих нетто + ПДВ у Польщі.

Різні рівні зарплат у випадку роботи за B2B-контрактом пов’язані з нюансами оподаткування. У Польщі приватні підприємці сплачують 23% ПДВ, які також покриває роботодавець. В Україні більшість IT-фахівців працевлаштовуються як ФОПи (третя група) і не мають сплачувати ПДВ. Тому загальна вартість працевлаштування програміста з України за B2B-контрактом навіть при більших зарплатах все одно є нижчою, ніж у Польщі.

Дедалі частіше з’являються вакансії, що передбачають цілком дистанційну роботу. У 2021 році таку модель пропонували у 52,6% оголошень, а цього року – вже у 71,8%. Дослідження No Fluff Jobs показує, що переважна більшість (96%) ІТ-спеціалістів хочуть працювати дистанційно або принаймні гібридно. Тому компанії мають бути готовими до того, що кандидати вимагатимуть від них таку опцію, особливо якщо її було заявлено у вакансії.

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