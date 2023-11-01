Оновлений Veritas Backup Exec з проактивним виявленням аномалій пропонує націлений на захист від вимагачів

1 ноября 2023 г., 17:25

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Компанія ERC повідомила про доступність нової версії Veritas Backup Exec – комплексного рішення для забезпечення стійкості до програм-вимагачів за допомогою механізму проактивного виявлення аномалій, що надає бізнесу посилений захист від шифрувальників та запобігає можливої втрати даних.

Backup Exec 22.2 пропонує спрощене, універсальне рішення, яке захищає дані підприємства у різних середовищах. Не потрібно використовувати окремі програми для різних типів захисту даних.

Однією з ключових особливостей нового Backup Exec 22.2 є функція виявлення аномалій, яка постійно контролює процеси резервного копіювання, виявляючи будь-які відхилення від нормальних шаблонів. Це означає, що програма реагує на незвичайні або підозрілі дії, та повідомляє про них, дозволяючи спеціалістам швидко реагувати на можливі загрози. Крім того, Backup Exec 22.2 оптимізує захист даних, чітко класифікуючи аномалії за рівнем загрози (низький, середній, високий).

Лише у 2022 році компанії всіх розмірів та галузей зіткнулися з 493,33 млн атак програм-вимагачів. Щоб захистити бізнес-дані від цих атак, важливо бути проактивним. Backup Exec 22.2 надає ІТ-спеціалістам можливість і ефективно захищати важливі бізнес-дані.

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