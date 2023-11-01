Новий ноутбук Acer Predator надає занурення у 3D без окулярів

1 ноября 2023 г., 16:25

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За заявою Acer, в Україні стартували продажі нового ноутбуку Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (NH.QLWEU.003) за ціною від 152299 грн.



Цей флагман модельного ряду Predator Helios пропонує шанувальникам комп’ютерних ігор або творцям контенту повне занурення у 3D, що не потребує окулярів чи інших додаткових пристроїв, завдяки пакету Acer SpatialLabs. Це набір засобів та інструментів, що забезпечує інтуїтивно зрозумілу взаємодію передових технологій: рішення для відстеження руху очей, стереоскопічного 3D-дисплея, рендерингу в реальному часі та технологій штучного інтелекту. Формування 3D-зображення відбувається наступним чином: набір з двох камер відстежує положення очей та голови, на основі цих даних обраховується та формується просторове зображення, яке виводиться на стереоскопічний дисплей у режимі реального часу. Перетворення 2D контенту, як-от відео чи зображення, у стерео засноване на використанні штучного інтелекту. Технології шейдерів і драйверів нового покоління дозволяють відтворювати ігри з реалістичною глибиною, що створює ефект занурення та змінює сприйняття ігрового процесу.



Головна особливість ноутбука – дисплей з діагоналлю 15,6 дюйма, що працює з роздільною здатністю 4К (3840х2160) у режимі 2D та 1920х2160 у режимі 3D-відображення та охоплює 100% колірної палітри Adobe RGB. Ноутбук обладнаний процесором Intel Core i9-13900HX 13-го покоління та графікою NVIDIA GeForce RTX 4080 у поєднанні з оперативною пам’яттю DDR5 обсягом до 32 ГБ із частотою 5600 МГц. Сховище даних базується на SSD-накопичувачах NVMe PCIe 4-го покоління обсягом 2 ТБ (у режимі RAID 0). Набір портів та комунікацій містить Ethernet Intel Killer E2600 та модуль Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675і, роз’єми USB 3.2, Thunderbolt 4 Type-C, HDMI 2.1 і слот для карток microSD для швидкої передачі даних та підключення аксесуарів чи інших пристроїв. Аудіосистема DTS:X ULTRA з вдосконаленими кодеками аудіо забезпечує виразне звучання через вбудовані динаміки або навушники 3,5 мм.



Конструкція корпусу Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition містить пластикові та металеві елементи. Корпус виготовлений з міцного пластику, верхня кришка та поверхня клавіатури з анодованого алюмінію. Клавіатура має RGB-підсвічування з можливістю індивідуального налаштування для кожної клавіші, а також додаткові функціональні кнопки, призначені для швидкої зміни режимів та запуску інтерфейсу PredatorSense. Екран огортають тонкі рамки, співвідношення екрана до площі корпусу становить 79%. Для ефективного відведення надлишків тепла призначена вдосконалена система охолодження з п’ятьма векторними тепловими трубками, що мають особливий прямокутний переріз, та два металеві вентилятори AeroBlade 3D 5-го покоління. Кулери мають 89 металевих лопатей завтовшки 0,08 мм особливої форми, що забезпечує ефективнішу генерацію потоків повітря та створює менше шуму у процесі роботи. Термопаста з рідкого металу забезпечує вищу теплопровідність порівняно з полімерними аналогами.



Керування тривимірним зображенням здійснюється за допомогою пакету додатків SpatialLabs. Утиліта SpatialLabs TrueGame запускає ігри зі стереоскопічним ефектом. Доступно два режими: 3D+, коли зображення конвертується у просторове на основі даних буфера глибини, та 3D Ultra, у якому завдяки ШІ та рендеренгу у реальному часі додається друга віртуальна 3D-камера, що дозволяє поглянути на знайомі ігри під абсолютно новим кутом. Список ігор, що підтримуються, щомісяця поповнюється двома-трьома найменуваннями. SpatialLabs Go перетворює звичний контент, як-от фото, відео чи навіть відеочат, на тривимірні композиції за допомогою складних алгоритмів на базі ШІ. SpatialLabs Player являє собою спеціалізований програвач для перегляду відео у стереоформаті. Для налаштування та моніторингу апаратної частини ноутбука призначений цілковито оновлений фірмовий додаток PredatorSense 4.0, що дозволяє перемикати режими роботи, керувати RGB-підсвічуванням, регулювати швидкість обертання вентиляторів, отримувати інформацію про стан системи тощо.

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