Захищені планшети Durabook сертифіковані ATEX для використання у вибухонебезпечних середовищах

21 марта 2024 г., 12:25

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За повідомленням ERC, офіційного дистриб'ютора Durabook в Україні, лінійка захищених планшетів цього виробника поповнилася двома моделями, яки спеціально розроблені для використання в місцях, де гази, пари, пил та інші речовини створюють значний ризик вибуху.



Нові планшети Durabook R8-EX і U11I-EX Windows 11 сертифіковані згідно з сертифікацією Європейського Союзу зі здійснення діяльності у вибухонебезпечних зонах ATEX Zone 2/22, тобто їх можна використовувати в середовищах, де є потенційні джерела займання, включаючи удари блискавки, струми, що блукають, статичну електрику, відкритий вогонь та механічні іскри.



Сертифікація ATEX є основною вимогою, яка часто встановлюється урядом, для компаній, співробітники яких працюють у середовищах, де існує значний ризик вибуху, наприклад, на нафто-газопереробних заводах і у фармацевтичному виробництві. Durabook R8-EX і U11I-EX відповідають вимогам зони 2 ATEX, де вибухонебезпечна атмосфера – це газ, пари або туман, а також зони 22, де вибухонебезпечними матеріалами є пил або волокна.



Обидві моделі оснащені безвентиляторним охолодженням Coolfinity, завдяки чому можна безпечно працювати в небезпечних галузях промисловості. Шляхом усунення необхідності вентилятора, Coolfinity також максимізує надійність і час роботи батареї, усуваючи компонент, який споживає електроенергію, є потенційною причиною виходу з ладу та всмоктує пил та інші забруднення у пристрій.



Людям, які експлуатують, перевіряють і обслуговують промислове обладнання, потрібна можливість швидко і легко завантажувати конфіденційні дані, такі як виробничі звіти та діагностика, а також отримувати доступ до власної інформації, включаючи посібники та схеми. Нові планшети Durabook R8-EX і U11I-EX розроблені, щоб відповідати цим та іншим вимогам.



Процесори Intel 12-го покоління забезпечують продуктивність без затримок навіть у випадках використання найбільшої інтенсивності обчислень, таких як одночасний запуск кількох застосунків і колаборація в режимі реального часу.



Windows 11 із технологією Secured-core забезпечує додатковий рівень захисту. Інтегруючи апаратне забезпечення, програмне забезпечення, прошивку та захист ідентифікаційної інформації, планшети Secured-core забезпечують найвищий рівень захисту від високо вдосконалених загроз, включаючи розширений захист вбудованої прошивки та динамічне вимірювання рівня довіри.



Власна технологія відображення Durabook DynaVue забезпечує читабельність навіть під прямим сонячним світлом. Планшет R8-EX має 8-дюймовий дисплей, тоді як U11I-EX – 11,6-дюймовий. Дисплеї обох планшетів підтримують чотири режими дотику (рукавичка, стилус, вода, палець) та можливість підключення додаткового цифрового віджета.



Фронтальна вебкамера 2 Мп розроблена для відеоколаборації та додаткова задня камера на 8 Мп зі світлодіодним спалахом для чітких зображень і відео. Модель U11I-EX також може бути оснащена додатковою камерою Windows Hello для розпізнавання обличчя.



Дротове та бездротове широкосмугове з’єднання включає Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 6E AX211 і Bluetooth V5.3 у стандартній комплектації, із додатковим 4G LTE на обох моделях та опціональним 5G на U11I-EX. GPS також є стандартом для підтримання навігації застосунків, що використовують геолокацію.



Компоненти захисту, які відповідають суворим сертифікаціям, таким як MIL-STD-810H (здатність витримати падіння з висоти 6 футів) і IP66 (максимальний захист від пилу, бруду та проникнення води). Обидва планшети також розроблені для роботи за екстремальних температур від -20 °C до 60 °C.



Наддовгий термін служби батареї для максимальної продуктивності, навіть якщо працівники перебувають весь робочий день далеко від джерел живлення. У моделі U11I-EX час автономної роботи становить до 10 год, а також є додаткова батарея високої місткості, що працює до 20 год. Модель R8-EX може працювати до 8,5 год від основної змінної батареї та до 17 год від додаткової батареї високої місткості.

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