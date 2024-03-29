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ERC стає дистриб’ютором систем для відеоконференцзв’язку та професійних гарнітур Poly

29 марта 2024 г., 16:35
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ERC стає дистриб’ютором систем для відеоконференцзв’язку та професійних гарнітур Poly

Компанія ERC повідомляє, що стала офіційним дистриб’ютором в Україні продукції Poly – одним із провідних світових виробників систем відеоконференцзв’язку та професійних гарнітур. Бренд Poly виник після того, як Plantronics у 2019 році придбав Polycom. А в серпні 2022 року Poly став частиною Hewlett-Packard.

Продукти Poly відомі завдяки своїм передовим технологіям, з-поміж яких: Active Noise Control (ANC), Noise Canceling (зменшення небажаного звуку через додавання іншого, спеціально розробленого для приглушення першого); Acoustic Fence (створення віртуального звукового бар'єра для ізоляції від зовнішніх шумів); NoiseBlock AI (інтелектуальне придушення шумів за допомогою технології машинного навчання і штучного інтелекту); Beamforming (масив мікрофонів виокремлює та оптимізує голоси кожного з присутніх у приміщенні для покращення їх сприйняття); Personal Field of View, Group Framing, Speaker Framing, People Framing (автоматичне кадрування учасників для найкращого візуального сприйняття).

Асортимент продукції Poly включає професійні й споживацькі гарнітури – від бездротових Bluetooth-моделей Voyager до дротових Blackwire, а також дротові гарнітури підвищеної зносостійкості EncorePro для контакт-центрів і бездротові DECT-пристрої Savi. Системи відеоконференцзв’язку, спікерфони – USB-рішення Poly Studio, автономні моделі Poly Studio X і G7500 на базі Android, а також рішення PC-Based Solutions на базі мініПК на платформі Windows чи IoT для великих кімнат. Спікерфони й мікрофони – портативні моделі з вбудованим акумулятором Poly Sync і настільні та стельові рішення Poly Trio/Studio. IP-телефони – мультимедійні моделі із сенсорним екраном CCX, традиційні бізнес-рішення VVX, DECT-телефони Rove та пристрої Edge для офісів і контакт-центрів.

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