Принтери Epson EcoTank L18050 та L8050 оснащено 6-колірною системою

8 марта 2024 г., 16:35

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Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор Epson в Україні, представила в нашій країні нові принтери EcoTank L18050 та L8050, яки націлені на домашнє та комерційне використання.



Модель EcoTank L18050 підтримує формат A3, тоді як L8050 — A4. Ці принтери забезпечують швидкість друку 22 стор./хв, до того ж мають бездротове підключення через Wi-Fi.



Запорукою якості відбитків, а заразом і визначальною особливістю цих принтерів, є унікальна фірмова 6-колірна формула: до традиційних блакитного, пурпурового, жовтого та глибокого і природного чорного додано ще й світлий блакитний і світлий пурпуровий кольори.



Друк чорнильними краплями змінного розміру, найменші з яких становлять 1,5 пл, забезпечує плавну градацію тону, детальний контраст і природні відтінки зображення.



Завдяки місткому 6-колірному резервуару для чорнил із контейнерами об’ємом 70 мл принтери L18050 і L8050 забезпечують низьку собівартість друку, друкуючи до 1500 кольорових фотографій розміром 10×15 см або 2600 чорно-білих і 5400 кольорових сторінок, використовуючи чорнила, які надано в комплекті.



У принтерах L18050 і L8050 застосовано рішення, які роблять процес друку не тільки ефективним, але і простим та зручним:



- вбудована фронтальна система резервуарів для чорнил;

- конструкція контейнерів із замками для заправлення, налаштованими відповідно до кольору;

- швидке й легке заправлення без потрапляння чорнила назовні;

- сопла із захистом від протікань.



Принтери оснащено бездротовим інтерфейсом, що полегшує друк зі смартфонів, планшетів і ноутбуків.



Використовуючи застосунок Epson Smart Panel, можна надсилати документи для друку та керувати параметрами принтера, підключившись до мережі через Wi-Fi або безпосередньо в режимі Wi-Fi Direct.



Модель EcoTank L8050 пропонується за рекомендованою ціною 15915 грн, тоді як EcoTank L18050 — за 35139 грн.

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