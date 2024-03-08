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Принтери Epson EcoTank L18050 та L8050 оснащено 6-колірною системою

8 марта 2024 г., 16:35
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Принтери Epson EcoTank L18050 та L8050 оснащено 6-колірною системою

Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор Epson в Україні, представила в нашій країні нові принтери EcoTank L18050 та L8050, яки націлені на домашнє та комерційне використання.

Модель EcoTank L18050 підтримує формат A3, тоді як L8050 — A4. Ці принтери забезпечують швидкість друку 22 стор./хв, до того ж мають бездротове підключення через Wi-Fi.

Запорукою якості відбитків, а заразом і визначальною особливістю цих принтерів, є унікальна фірмова 6-колірна формула: до традиційних блакитного, пурпурового, жовтого та глибокого і природного чорного додано ще й світлий блакитний і світлий пурпуровий кольори.

Друк чорнильними краплями змінного розміру, найменші з яких становлять 1,5 пл, забезпечує плавну градацію тону, детальний контраст і природні відтінки зображення.

Завдяки місткому 6-колірному резервуару для чорнил із контейнерами об’ємом 70 мл принтери L18050 і L8050 забезпечують низьку собівартість друку, друкуючи до 1500 кольорових фотографій розміром 10×15 см або 2600 чорно-білих і 5400 кольорових сторінок, використовуючи чорнила, які надано в комплекті.

У принтерах L18050 і L8050 застосовано рішення, які роблять процес друку не тільки ефективним, але і простим та зручним:

- вбудована фронтальна система резервуарів для чорнил;
- конструкція контейнерів із замками для заправлення, налаштованими відповідно до кольору;
- швидке й легке заправлення без потрапляння чорнила назовні;
- сопла із захистом від протікань.

Принтери оснащено бездротовим інтерфейсом, що полегшує друк зі смартфонів, планшетів і ноутбуків.

Використовуючи застосунок Epson Smart Panel, можна надсилати документи для друку та керувати параметрами принтера, підключившись до мережі через Wi-Fi або безпосередньо в режимі Wi-Fi Direct.

Модель EcoTank L8050 пропонується за рекомендованою ціною 15915 грн, тоді як EcoTank L18050 — за 35139 грн.

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