Новый Final Cut Pro X упрощает удаленную работу с медиаконтентом

28 августа 2020 г., 13:15

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Компания Apple добавила в Final Cut Pro X мощные новые функции, которые будут полезны для удалённой работы и ускорят создание и редактирование контента. Улучшения в создании и настройке прокси-медиаобъектов обеспечивают портативность и повышают производительность при обработке файлов высокого разрешения или совместной удалённой работе.

Новые инструменты работы с контентом для социальных сетей автоматически обрезают видео по вертикали, по форме квадрата или других форматов, используемых в популярных социальных сетях. А оптимизированный рабочий процесс расширяет возможности и повышает производительность Final Cut Pro, благодаря чему Mac становится ещё более мощным инструментом для всех, кто монтирует видео и работает с анимированной графикой.

Сегодня пользователи чаще занимаются обработкой контента удалённо. В обновлении Final Cut Pro, которое вышло сегодня, значительно оптимизированы способы работы с прокси-медиаобъектами, поэтому медиатеки становятся более портативными, а удалённая обработка файлов большого размера и разрешения – ещё удобнее. Впервые в Final Cut Pro специалисты по видеомонтажу могут создавать прокси-медиаобъекты в формате ProRes Proxy или H.264 размером всего 12,5% от оригинала. Они также могут объединять прокси-медиаобъекты, изображения и аудиофайлы на внешнем носителе или носителе, подключённом к сети.

Медиатеку Final Cut Pro можно даже повторно связать с созданными прокси-медиаобъектами, чтобы расширить возможности. Специалисты по монтажу теперь могут связать прокси-медиаобъекты, созданные сторонними приложениями, через XML. Среди таких приложений – Frame.io, облачная платформа для творческой совместной работы, проверки и утверждения проектов, а также инструменты управления материалами, такие как Keyflow Pro и PostLab. Если прокси-медиаобъект недоступен для каких-либо клипов, пользователи могут настроить рабочий процесс так, чтобы отображался либо исходный файл, либо его оптимизированная версия.

Улучшенные процессы работы с прокси-медиаобъектами обеспечивают портативность и повышают производительность при обработке файлов большого формата и разрешения, а также при удалённой совместной работе.

В обновлённой версии Final Cut Pro создавать контент для социальных сетей стало ещё проще. Используя технологию машинного обучения, теперь можно автоматически анализировать клипы в проекте, чтобы определять доминирующее движение, и обрезать их с помощью функции Smart Conform. Так можно создать видео квадратного, вертикального или любого другого формата, который идеально подходит для популярных платформ – Instagram, Snapchat, Twitter и других. Функция обрезки при преобразовании показывает медиаобъект за пределами границы кадрирования при настройке масштаба, поворота и положения – это удобно для настройки кадрирования. Специалисты по видеомонтажу также могут добавить пользовательское наложение, чтобы разместить текст и графику в кадре неальбомной ориентации.

Благодаря нескольким улучшениям рабочего процесса в Final Cut Pro специалисты по обработке видео смогут работать ещё эффективнее. Впервые в инспекторе отображаются настройки камеры ProRes RAW, такие как ISO, температура цвета и смещение экспозиции. Видеомонтажёры также могут в один шаг применить эффект затухания звука для соседних клипов, использовать новое контекстное меню, чтобы закрыть проект или очистить историю действия на временной шкале, а также сортировать клипы и проекты в списке по дате последнего изменения каждого файла.

В этой версии также значительно повышена производительность за счёт новых плагинов с поддержкой Metal – для RED RAW и Canon Cinema RAW Light. Перекодирование видео 8K RED RAW в ProRes 422 выполняется до двух раз быстрее на Mac Pro и до трёх раз быстрее на MacBook Pro. Кроме того, впервые в Final Cut Pro можно воспроизводить и редактировать видео в формате 8K Canon Cinema RAW Light.2

При работе с панорамным видео специалисты могут быстро стабилизировать стереоскопическое трёхмерное видео и просматривать отснятый материал в средстве панорамного просмотра с отдельными видеопотоками для каждого глаза. Кроме того, начать удалённую работу с контентом можно даже тогда, когда он скачивается в фоновом режиме из веб-приложений для управления материалами, например расширения Frame.io.

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