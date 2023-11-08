Ventana представила Veyron V2 - процесор RISC-V для ЦОД

8 ноября 2023 г., 9:35

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Ventana Micro Systems анонсувала друге покоління сімейства процесорів Veyron. Компанія називає Veyron V2 найпродуктивнішим процесором на базі архітектури RISC-V, доступним на сьогодні.

Засновник і генеральний директор Ventana Баладжі Бакта (Balaji Baktha) представив подробиці про Veyron V2 на форумі RISC-V Summit North America 2023 в Санта-Кларі (шт. Каліфорнія).

«Veyron V2 - це стрибок вперед у нашому прагненні стати лідером індустрії високопродуктивних RISC-V процесорів, готових до швидкого впровадження у виробництво, - заявив Баладжі Бакта. - Це підтверджує нашу прихильність до інновацій, прискорення робочих навантажень та загальної оптимізації для досягнення найкращої у своєму класі продуктивності за Ватт на долар. Покращення V2 відкривають можливості для інновацій у центрах обробки даних, автомобільній галузі, 5G, штучному інтелекті та клієнтських додатках».

Згідно з заявами виробника Veyron V2 демонструє підвищення продуктивності на 40%. Це стало можливим завдяки значним вдосконаленням мікроархітектури, покращеній ієрархії кеш-пам’яті та додаванню високопродуктивного векторного процесора.

Veyron V2 має п’ятнадцять широких конвеєрів. Чип виготовляється

по техпроцесу 4-нм та має частоту 3,6 ГГц. Використовується 32 ядра на кластер. Чип може бути змасштабовано до 192 ядер зі 128 МБ спільної кеш-пам’яті L3 на кластер.

Як повідомляється, чипсет Veyron V2 оснащений провідним у галузі інтерфейсом з’єднання чипсетів UCIe. Як і його попередник, рішення на основі Veyron V2 забезпечують переваги в економічності, прискорюючи час виходу на ринок до двох років і знижуючи витрати на розробку до 75%. Рішення на основі мікросхем також забезпечують кращу економію на одиницю продукції шляхом правильного вибору розмірів модулів обчислень, вводу-виводу та пам’яті. Композитні архітектури, що використовують чиплети, дозволяють компаніям зосередитися на своїх інноваціях та диференціації, щоб досягти оптимізації робочого навантаження.

Технологія Domain Specific Accelerator від Ventana, тісно пов’язана з процесорним конвеєром Veyron V2, призначена для підвищення ефективності робочих навантажень у всій інфраструктурі центру обробки даних, забезпечуючи при цьому інновації та диференціацію клієнтів.

«У динамічно мінливому ландшафті технологічної індустрії одна істина залишається незмінною: продуктивність на Ватт на долар стимулює інновації в усій галузі, - говорить Патрік Мурхед (Patrick Moorhead), засновник і головний аналітик Moor Insights & Strategy. - Зрештою, це співвідношення має бути реалізоване на практиці. Останнє оголошення Ventana про V2 не тільки відповідає цьому принципу, але й може встановити новий стандарт для високопродуктивних обчислень».

Виробник надає комплект розробки програмного забезпечення (SDK), який включає в себе повний набір будівельних блоків програмного забезпечення, вже перевірених на платформі RISC-V від Ventana.

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