Бізнес та організації можуть податись до «Реєстру об’єктів критичної інфраструктури»

8 ноября 2023 г., 10:30

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«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» повідомляє, що власники підприємств та установ, які надають життєво важливі послуги для громадян, можуть розпочати процес визнання об’єктів чи окремих елементів виробництва об’єктами критичної інфраструктури. Надалі це дозволить включити такі об’єкти до «Реєстру об’єктів критичної інфраструктури» і з допомогою держави посилити захист і підвищити власну стійкість. Це може зробити як приватний бізнес, так і державні та комунальні підприємства та заклади.

Секторальні органи відповідно до закону складають секторальні переліки об’єктів критичної інфраструктури, а після звернень операторів критичної інфраструктури категоризують їх і подають інформацію для включення таких об’єктів до реєстру.

Власникам бізнесу, який прагне потрапити до «Реєстру об’єктів критичної інфраструктури», необхідно перевірити, чи відповідність критеріям таких об’єктів, виписаних в урядовій постанові №1109. Після цього звернутися до робочої групи з категоризації об’єктів критичної інфраструктури в секторальному органі.

Робоча група вивчає документи та присвоює об’єкту критичної інфраструктури відповідну категорію на основі розрахунку згідно з методикою, затвердженою урядом. Після цього подає повідомлення та документи уповноваженому органу у сфері захисту критичної інфраструктури для включення об’єкта до реєстру.

Після цього «Держспецзв’язку» повідомляє про це секторальний орган, який подавав відповідне повідомлення. Бізнес зі свого боку може дізнатися про включення до реєстру об’єктів критичної інфраструктури у секторальному органі, куди подавав документи.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України визначена «Держспецзв’язку». Уповноважений орган координує діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

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