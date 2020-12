Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5

4 декабря 2020 г., 11:15

0

Tweet

Компания Elcore UA, официальный дистрибьютор Veeam Software, сообщила о доступности новейшей версии самого быстрорастущего продукта вендора - Veeam Backup для Microsoft Office 365.



Как отмечается, в пятую версию добавлено специально-разработанное решение для резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Teams. Теперь пользователи могут быстро и легко находить и восстанавливать нужные данные в Teams, включая отдельные каналы, настройки или группы целиком. Защита такого типа данных сейчас приобрела особое значение, поскольку переход на удаленную работу привел к взрывному росту использования Microsoft Teams. За прошедший год число ежедневных активных пользователей Teams выросло на 475% с 20 млн до 115 млн.



Объем продаж Veeam Backup для Microsoft Office 365 за III квартал 2020 года вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах это означает свыше 133 000 скачиваний в десятках тысяч организаций, которые выбрали решения Veeam для защиты данных Office 365, в том числе данных Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business. Теперь они смогут использовать также решение для резервного копирования и восстановления, специально разработанное для Microsoft Teams.



«Для многих компаний Microsoft Teams стал центром продуктивного взаимодействия сотрудников и хранения ценных знаний. Однако защита данных в Microsoft Teams всегда была сложной задачей, — отмечает Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов. — В Microsoft Teams, разумеется, есть свои базовые механизмы сохранения данных, но они не обеспечивают полной защиты от случайного стирания или угроз безопасности, которые могут привести к потере данных, равно как и долгосрочное хранение в соответствии с законодательными нормами и требованиями, что серьезно беспокоит многие компании. Teams — не изолированное приложение, его данные рассредоточены по разным точкам хранения в Exchange Online, SharePoint Online и OneDrive for Business. Кроме того, ключевую роль в вопросах успешной защиты и восстановления данных Teams играет конфигурация Teams: настройки, участники и структура команды. Новая версия нашего решения Veeam Backup для Microsoft Office 365 позволяет решить эту важнейшую для многих компаний задачу».



Помимо защиты приложений Microsoft Teams, каналов и вкладок, а также данных всех этих компонентов, Veeam Backup для Microsoft Office 365 обеспечивает возможности для гранулярного восстановления данных с помощью NEW Veeam Explorer™ для Microsoft Teams. Этот инструмент, созданный с нуля специально для Microsoft Teams, предлагает высокоэффективное решение eDiscovery с широчайшим набором поисковых критериев и гарантирует легкое восстановление информации обратно в Teams. Благодаря этому компании могут быстро и без проблем искать, находить и восстанавливать нужные им данные Teams.



В независимости от того, о каких данных идет речь – в Microsoft Teams или всей среды Office 365 — каждая компания несет ответственность за их защиту и контроль над ними. Новый Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5 обеспечивает пользователям Microsoft Teams следующие возможности.



Специально разработанное решение для резервного копирования в Microsoft Teams. Полный контроль и защита данных в Microsoft Teams. Быстрое и удобное восстановление данных. Лучшие в отрасли возможности восстановления теперь доступны и для Microsoft Teams. Не имеющая аналогов служба eDiscovery. Позволяет проводить гранулярный поиск по всем компонентам Microsoft Teams для «бесшовного» управления данными и соответствия требованиям регуляторов.



Кроме того, в пятой версии продукта благодаря новым архитектурным улучшениям возможности масштабирования выросли до пяти раз, что позволяет использовать его и самому крупному бизнесу. Также появилась возможность просматривать в графическом интерфейсе одновременно более 100 000 объектов. Вдвое ускорилось перемещение данных Office 365 в объектное хранилище при параллельной обработке огромных списков SharePoint Online, а быстрые вызовы PowerShell и Rest API выполняются буквально за секунды.



В настоящее время Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 уже находится в общей доступности. Veeam Backup для Microsoft Office 365 Community Edition предлагает резервирование и восстановление данных Office 365 БЕСПЛАТНО в объеме до 10 пользователей, 10 команд и 1 ТБ данных SharePoint.



«Масштабы использования Microsoft Teams резко выросли — сейчас этот продукт используют более 115 млн человек ежедневно. Риски потери или компрометации данных этой платформы также растут. Однако исследование IDC показывает, что, несмотря на явные риски потери данных, о резервном копировании Office 365 до сих зачастую вспоминают слишком поздно. Более 75% компаний полагаются только на встроенные механизмы защиты данных Microsoft, но этого недостаточно. Специализированное решение резервного копирования, работающее в среде Teams, дает компаниям возможность быстро и просто восстанавливать данные и осуществлять гранулярный поиск, а клиентам Office 365 — снизить риски и быть уверенными в непрерывности бизнеса и соблюдении нормативных требований», — прокомментировал ситуацию Архана Венкатраман, заместитель директора по исследованиям, IDC.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U