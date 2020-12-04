Объемы скама и телефонного мошенничества заметно выросли

4 декабря 2020 г., 11:55

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В текущем году активно растут объемы телефонного мошенничества и скама. С января по ноябрь «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 86 тыс. скам-ресурсов в мире, из них 62,5 тыс. были заблокированы во втором полугодии.

Среди наиболее популярных у скамеров схем можно выделить: сообщения на тему различных социальных выплат, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией (таких ресурсов было обнаружено порядка 15,6 тыс.); предложения, связанные с досками объявлений, сервисами доставки или заказа еды (найдено 8,6 тыс. подобных сайтов); опросы от имени якобы крупных компаний и брендов (зафиксировано 6,5 тыс. ресурсов).

Механика такого онлайн-мошенничества практически всегда остается одной и той же: под предлогом скидки, выгодной акции или другого денежного вознаграждения злоумышленники заманивают пользователя на фальшивую страницу. Обычно обещанная сумма достаточно весомая, однако размер фейковых выплат не завышают, чтобы предложение выглядело реалистичным. Когда человек проходит все этапы опроса или анкеты, его просят перевести «закрепительный платеж» (порядка 4-5 долл.). В итоге никаких денег он естественно не получает, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

Стоит отметить, что в целом количество попыток переходов пользователей на скам-страницы в 2020 г. уже превысило 44 млн.

Специалисты рекомендуют быть внимательными и скептически относиться к щедрым предложениям в сети. Злоумышленники используют методы простой, но эффективной социальной инженерии и играют на желании заработать легкие деньги – в результате, к сожалению, люди сами отдают им свои средства, а иногда и личные или платежные данные.

Заработать на пользователях злоумышленники активно пытались и с помощью телефонных звонков. При этом они активно пользуются технологией подмены номера. Чаще всего в таком случае указываются телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

По мнению специалистов, активизация мошенников может быть связана с тем, что люди проводят все больше времени с телефоном под рукой и чаще берут трубку. Но при этом возможность принять взвешенное решение в разговоре у них есть не всегда. Часто злоумышленники использовали актуальную новостную повестку, чтобы вызвать доверие жертвы.

Рекомендаци по части правил безопасности известны: не переходите по сомнительным ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах; если вы узнали о той или иной акции и хотите принять в ней участие, проверьте, действительно ли эта компания или бренд ее проводят, на официальном сайте или в официальных аккаунтах в социальных сетях; никогда не сообщайте третьим лицам конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из SMS или push-уведомления; установите решение, определяющее мошеннические и спам-номера; помните, если предложение по телефону или в интернете звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк.

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