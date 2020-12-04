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QNAP выпустила серию стоечных сетевых накопителей

4 декабря 2020 г., 10:35
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QNAP выпустила серию стоечных сетевых накопителей

Компания QNAP сообщила о начале поставок стоечных сетевых накопителей серии TS‑x32PXU с 4, 8 или 12 дисковыми отсеками.

Решение осназается четырехъядерным процессором Annapurna Labs AL‑324 1,7 ГГц, оперативной памятью DDR4 (расширяется до 16 ГБ), двухпортовыми сетевыми адаптерами 10 Гбит/c SFP+ и 2,5 Гбит/c RJ‑45, а также слотом PCIe Gen2 x2 для расширения функциональности.

Ассортимент дополнительных комплектующих включает сетевые адаптеры 10, 5 и 2,5 Гбит/c, карты расширения серии QM2 с двумя слотами под твердотельные накопители M.2 для организации SSD‑кэша или отдельного уровня хранения, карту QXP‑10G2U3A с двумя портами USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). В сочетании с коммутаторами серии QSW можно получить 10‑гигабитную сетевую инфраструктуру на базе решений QNAP.

Отмечается, что встроенная операционная система QTS поддерживает широкий спектр прикладных приложений, в том числе HBS (Hybrid Backup Sync) для резервного копирования и синхронизации файлов с локальными, удаленными и облачными хранилищами, Boxafe для резервного копирования данных из веб‑сервисов Google G Suite и Microsoft 365, QVR Pro для организации системы IP‑видеонаблюдения, Qcenter для централизованного управления и мониторинга нескольких NAS.

Масштабирование емкости выполняется при помощи модулей расширения QNAP серий TR и TL, свободных емкостей других NAS по технологии VJBOD, а также облачных ресурсов на публичных сервисах хранения через приложения HybridMount и VJBOD Cloud.

Представленная линейка оснащена 3-х летней гарантией с возможностью в течении 9-ти месяцев после покупки устройства её продлить до пяти лет. Рекомендованные розничные цены: TS-1232PXU-RP-4G - 54999 грн., TS-832PXU-RP-4G - 44999 грн., TS-832PXU-4G - 34999 грн., TS-432PXU-RP-2G - 34999 грн.

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