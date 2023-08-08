В які країни Україна найбільше експортує ІТ-послуги?

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Мальта (8.8%)
Велика Британія (7.87%).
Далі рейтинг виглядає наступним чином:
Кіпр - 4.85%,
Ізраїль - 4.46%,
Швейцарія - 4.19%,
Німеччина - 3.83%,
Естонія - 2.26%,
Польща - 2.20%,
Нідерланди - 1.99%.
Лондонський офіс IT Ukraine Association розвиває міжнародний напрям та активно працює не тільки на ринку Великої Британії, але й Німеччини (3.83%), Ірландії (1.45%), Данії (1.53%), Швеції (1.48%) та Норвегії (0.73%). Скандинавські країни демонструють високі показники виторгу та щорічно входять до рейтингу ТОП-20 країн-експортерів ІТ-послуг з України.
Спостерігається також тренд щодо зростання зацікавленості українським ІТ на ринках Центральної та Східної Європи, країн Близького Сходу, зокрема ОАЕ (1.64%), а також перспективи в Східній Азії, зокрема Японії, Китаї та Гонконгу, який єдиний у Східному регіоні входить у ТОП-20 експортерів українських ІТ-послуг.
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