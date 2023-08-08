В які країни Україна найбільше експортує ІТ-послуги?

8 августа 2023 г., 16:20

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IT Ukraine Association, посилаючись на дані Національного банку України, надала перелік країн-лідерів з експорту українських ІТ-послуг.

Як наголошується, у першому півріччі 2023 перелік цих країн залишається незмінним у порівнянні з минулими роками:

США (40,26%),

Мальта (8.8%)

Велика Британія (7.87%).

Далі рейтинг виглядає наступним чином: Кіпр - 4.85%,

Ізраїль - 4.46%,

Швейцарія - 4.19%,

Німеччина - 3.83%,

Естонія - 2.26%,

Польща - 2.20%,

Нідерланди - 1.99%.

Також підкреслюється, що фокусними ринками для України залишаються США та Велика Британія, зокрема їх компанії часто виступають податковими резидентами Мальти та Кіпру, які займають провідні позиції з експорту ІТ-послуг.

Лондонський офіс IT Ukraine Association розвиває міжнародний напрям та активно працює не тільки на ринку Великої Британії, але й Німеччини (3.83%), Ірландії (1.45%), Данії (1.53%), Швеції (1.48%) та Норвегії (0.73%). Скандинавські країни демонструють високі показники виторгу та щорічно входять до рейтингу ТОП-20 країн-експортерів ІТ-послуг з України.

Спостерігається також тренд щодо зростання зацікавленості українським ІТ на ринках Центральної та Східної Європи, країн Близького Сходу, зокрема ОАЕ (1.64%), а також перспективи в Східній Азії, зокрема Японії, Китаї та Гонконгу, який єдиний у Східному регіоні входить у ТОП-20 експортерів українських ІТ-послуг.

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