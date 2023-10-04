В Україні з'явилася безкоштовна платформа для створення цифрових роботів

4 октября 2023 г., 11:25

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Українські компанії тепер мають можливість запровадити цифрові RPA-роботи зі штучним інтелектом без оплати за ліцензії. Із такою ініціативою виступила компанія IBA Ukraine , яка пропонує власну RPA-платформу EasyRPA для роботизації бізнес процесів.

Нагадаємо, RPA-платформи допомагають значно зменшити кількість ручних операцій, скоротити кількість помилок та збільшити продуктивність бізнесу. Роботи можуть звільнити від рутинної нетворчої праці десятки працівників. Такі RPA можуть інтегруватися в ІТ-системи компанії, що діють, не вимагаючи складних змін і суттєвих інвестицій. Вони також вміють отримувати та заносити дані, перетворювати та перевіряти інформацію, працювати з ERP- та CRM-системами, а також аналізувати дані та формувати звіти.

Відмінна риса EasyRPA – це відсутність плати за ліцензії. Багато компаній сьогодні змушені щорічно купувати ліцензії, які мають практично всі світові вендори. Тому перехід на безкоштовну платформу - можливість для українського бізнесу економити щороку суму, яку вимірюють десятки тисяч доларів. Додаткова можливість платформи – це вбудовані модулі для класифікації документів та вилучення з них інформації на основі методів штучного інтелекту, які суттєво розширюють можливості автоматизації роботи з документами.

Компанія IBA Group вже кілька років впроваджує та супроводжує своїх роботів для компаній з різних галузей: фінанси, рітейл, логістика, енергетика. При цьому розробники надають клієнтам як платформу, так і всю необхідну технічну документацію для створення та підтримки роботів: інструкції розробника, користувача, адміністратора та навчальні курси.

«Впровадження сучасних інноваційних технологій — це можливість у складні часи не лише вистояти, а й стати сильнішими. Ми розраховуємо, що за допомогою нашої ініціативи український бізнес зможе стати більш ефективним та технологічним, а також заощадити значні суми», підкреслив директор IBA Ukraine Сергій Байбара.

Активна роботизація бізнесу – це європейський та світовий тренд. Обсяг ринку RPA-систем у 2021 році оцінювався у 2,65 млрд доларів. Прогнозується, що він зросте в середньому на 27,7% у період із 2021 по 2030 рік до 23,9 млрд доларів. Згідно з останніми дослідженнями, 74% опитаних компаній вже використовують RPA-платформи, тоді як у 2015 році таких було всього 14%. Бізнес за допомогою таких рішень спромігся знизити витрати в середньому на 32%.

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