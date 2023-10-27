В Україні презентовано SaaS-рішення на базі АІ для автоматизації процесів мерчандайзингу

27 октября 2023 г., 16:35

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Компанія IBA Group у рамках конференції DistributionMaster: «Нова реальність – виклики та рішення» представила рішення для автоматизації мерчандайзингу на основі комп'ютерного зору Goods Checker. Спеціалізований захід для виробників, дистриб'юторів та ритейлерів зібрав понад 300 професіоналів зі всієї України.

Однією з актуальних тем останньої конференції стало планування продажу та ефективне управління запасами. З цим завданням допомагає впоратися система Goods Checker. Це SaaS-рішення для виробників та дистриб'юторів FMCG, яке здатне автоматизувати всі етапи мерчандайзингу. Система аналізує фотографії товарів на полицях магазинів, порівнює викладку із планограмами та формує докладну аналітику про продаж. Сервіс також фіксує ціни та рекламні матеріали на полиці.

Система Goods Checker використовує комп'ютерний зір для аналізу товарів на полицях магазинів та допомагає бізнесу приймати рішення на основі своєчасних, точних та повних даних. Обробка однієї фотографії займає від 5 до 30 секунд, а точність розпізнавання складає 95-97%.

Як зазначається, Goods Checker – кастомізоване, інтегроване рішення під завдання та бізнес-процеси клієнта. Можливість використання окремих модулів на старті та додавання інших при необхідності забезпечує поетапне впровадження та розвиток рішення.

"Наше рішення викликало жвавий інтерес в учасників: ми познайомилися з великою кількістю гравців ринку і провели низку продуктивних зустрічей. Міжнародні компанії, які були присутні на конференції, вже добре знайомі з подібними рішеннями. Локальні гравці, своєю чергою, також з цікавістю дивляться на можливість розпізнавання своїх товарів на полицях магазинів за допомогою комп'ютерного зору", нагллосив Сергій Байбара, директор IBA Ukriane.

На сьогодні сервіс Goods Checker вже працює в одній з найбільших мерчандайзингових агенцій України та розпізнає товари на полицях більш ніж 4500 магазинів. Завдяки впровадженню рішення, час аудиту торгової точки скоротився на 50%, а тимчасові витрати мерчандайзерів на складання звітності зменшилися на 70%.

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