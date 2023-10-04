Останні «модифікації» Shahed можуть свідчити про спроби рф налагодити їх масове виробництво

4 октября 2023 г., 10:35

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Конструктивні модифікації баражуючого боєприпасу Shahed 136/Герань-2 які фіксуються в уламках БПЛА з літа цього року, можуть свідчити про те що росія намагається налагодити їх масове виробництво.

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик.

«Ми не виключаємо факт того, що російська федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим», - зазначив Рудик.

Серед змін у конструкції дрона аналітики Центру фіксують:

▪принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;

▪заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);

▪модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни);

▪ використання нового сервоприводу KST X30-12-165;

▪використання блоку «Комета» російського виробництва у системі навігації.

Втім, зазначив Андрій Рудик, новий Shahed 136/Герань-2 принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, а виявленні відмінності мають косметичний характер і обумовлені прагненням здешевлення виробництва. До того ж спроби такого «імпортозаміщення» свідчать про дієвість міжнародних санкцій.

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