AMD Alveo UL3524 – спеціалізований прискорювач із наднизькою затримкою для електронних торгів

4 октября 2023 г., 13:19

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Компанія AMD оголосила про випуск прискорювача AMD Alveo UL3524 із наднизькими затримками, призначеного для програм електронної торгівлі. Зазначається, що Alveo UL3524 вже використовується провідними торговими компаніями та дозволяє реалізувати численні пропозиції партнерів з розробки рішень, надаючи власним трейдерам, маркет-мейкерам, хедж-фондам, брокерським компаніям та біржам сучасну платформу FPGA для електронної торгівлі з наносекундою затримкою.



Заявлено, що Alveo UL3524 забезпечує 7-кратне поліпшення латентності порівняно з технологією FPGA попереднього покоління, досягаючи менше ніж 3 нс латентності приймача FPGA для прискореного виконання торгових операцій. У цій моделі, створеній на базі 16-нм FPGA Virtex UltraScale+, реалізована нова архітектура приймача з посиленими оптимізованими ядрами мережевих з'єднань, що дозволяє досягти революційної продуктивності. Завдяки поєднанню апаратної гнучкості та надмалої затримки при роботі з мережею на виробничій платформі Alveo UL3524 дозволяє швидше завершити розробку та розгорнути систему порівняно з традиційними варіантами FPGA.



"У торгівлі із наднизькою затримкою наносекунда може визначати різницю між прибутковою або збитковою угодою", - говорить Хамід Салехі, директор з маркетингу продукції AMD. "Плата-прискорювач Alveo UL3524 працює на базі приймача FPGA з найнижчою затримкою від AMD, спеціально створеного для того, щоб забезпечити нашим фінтех-клієнтам безпрецедентну конкурентну перевагу на фінансових ринках".



Завдяки 64 прийомо-передавачам з наднизькою затримкою, 780 тис. LUT матриці FPGA і 1680 обчислювальним зрізам DSP, Alveo UL3524 створений для апаратного прискорення користувальницьких торгових алгоритмів, що дозволяє трейдерам адаптувати свої розробки до змінних стратегій. Підтримуючи традиційні потоки FPGA з використанням Vivado Design Suite, продукт поставляється з набором еталонних проєктів та еталонів продуктивності, які дозволяють розробникам FPGA швидко вивчити ключові показники та розробити користувацькі торгові стратегії відповідно до специфікації, спираючись на глобальну підтримку експертів AMD у цій галузі.



Для спрощення ширшого впровадження штучного інтелекту на ринку алгоритмічної торгівлі AMD надає розробникам фреймворк FINN з відкритим вихідним кодом та підтримкою спільноти. Використовуючи PyTorch та методи квантування нейронних мереж, проєкт FINN дозволяє розробникам зменшувати розмір моделей AI при збереженні точності, компілювати їх в апаратний IP та інтегрувати мережну модель у шлях даних алгоритму для забезпечення низької латентності. Рішення з відкритим вихідним кодом забезпечує розробникам гнучкість та доступ до останніх досягнень у міру розвитку проєктів.



Alveo UL3524 та спеціально розроблена технологія FPGA дозволяють стратегічним партнерам створювати індивідуальні рішення та інфраструктуру для ринку фінтеху. Нині серед доступних партнерських рішень – пропозиції Alpha Data, Exegy та Hypertec.

FPGA AMD Virtex UltraScale+ VU2P, на базі якої працює плата-прискорювач Alveo UL3524, дозволяє створювати пристрої із наднизькою затримкою від Alpha Data.



"Нова FPGA Virtex UltraScale+ від AMD робить крок вперед у галузі торгівлі та мережевих технологій із наднизькою затримкою", - говорить Девід Міллер, керівничий директор Alpha Data. "Ми розробили пристрій ADA-R9100 для монтажу у стійку, який дозволяє замовникам легко розкрити весь потенціал нового пристрою FPGA від AMD".



Компанія Exegy, постачальник комплексних рішень для фронт-офісної торгівлі, підтримує картку Alveo UL3524 за допомогою nxFramework – програмно-апаратного середовища розробки, призначеного для створення та підтримки додатків з ультранизькою затримкою на FPGA у фінансовій індустрії.



«Поєднання передової технології FPGA з наднизькою затримкою від AMD з досвідом Exegy в області ринків капіталу дозволяє нам запропонувати комплексне рішення, що дозволяє вирішувати завдання оптимізації, що постійно зростає, необхідної для створення торгової інфраструктури майбутнього", - сказав Олів'є Кузен, директор з рішень FPGA в Exegy.

Компанія Hypertec оптимізувала свій високочастотний сервер ORION HF X410R-G6 для Alveo UL3524 за допомогою спеціальної системи охолодження для розгортання у формфакторі сервера 1U. Інженери Hypertec спеціально розробили HF X410R-G6, щоб витягти максимум з можливостей і швидкості платформи Alveo UL3524, орієнтуючи наше рішення на найвибагливіші завдання з низькими затримками», - говорить Девід Лім, директор з маркетингу продукції Hypertec.



Нині карта-прискорювач AMD Alveo UL3524 знаходиться у виробництві та постачається світовим замовникам у сфері фінансових послуг.

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