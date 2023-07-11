Комп'ютерний зір дозволив автоматизувати ручні процеси мерчандайзингу у 4,5 тис. українських магазинів

11 июля 2023 г., 13:35

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Одне з найбільших мерчандайзингових агентств України автоматизувало процес перевірки викладки товарів на полицях магазинів за допомогою штучного інтелекту. Час аудиту торгової точки скоротився на 50%. Це дасть змогу ключовим клієнтам агентства, серед яких найбільші виробники FMCG-товарів і міжнародні корпорації, вже цього року почати аналізувати ситуацію на полицях українських магазинів у режимі реального часу.

Lex Marketing є однією з провідних торгових маркетингових агенцій на ринку країни. Воно надає послуги мерчандайзингу для виробників товарів повсякденного попиту, організовує BTL-заходи та робить аудит роздрібної торгівлі за запитом клієнтів. Компанія однією з перших в Україні в промислових масштабах почала використовувати комп'ютерний зір для автоматизації ручних процесів у мерчандайзингу.

Для цих цілей Lex Marketing використовували Goods Checker – хмарне рішення для автоматизації процесів мерчандайзингу на основі комп'ютерного зору. Воно допомагає створювати планограми, перевіряти викладку і формувати аналітику. Сервіс також аналізує товари, ціни та рекламні матеріали на полиці. Обробка однієї фотографії займає від 5 до 30 секунд, а точність розпізнавання становить 95-97%. Після опрацювання фотографії результат розпізнавання одразу відображається в застосунку мерчандайзера, а її дані додаються до аналітики, яка доступна менеджерам через веб-браузер.

Після впровадження рішення тимчасові витрати мерчандайзерів на складання звітності зменшилися на 70%. Завдяки часу, що звільнився, співробітник зможе додатково відвідати ще кілька торгових точок. Крім того, використання ІТ-інструментів мінімізує вплив людського фактора. Це означає, що співробітники агентства надають клієнтам точну, повну й актуальну інформацію вчасно. Клієнти, своєю чергою, можуть оперативно реагувати на зміни ситуації, ухвалювати рішення на основі актуальних даних і збільшити продажі своїх товарів.

«Використання функції «розпізнавання» в мерчандайзингу дає змогу польовому співробітнику швидше і точніше збирати інформацію про представленість продукції в ритейлі. Економія часу і мінімізація людського фактора при формуванні сторчека значно підвищують ефективність роботи персоналу. Ми вважаємо технологію розпізнавання перспективною і працюємо над розширенням її використання як на українському, так і на закордонних ринках», - відмітив Вадим Тутукевич, директор Lex Marketing.

Таким чином, завдяки отриманим за допомогою комп'ютерного зору даним менеджери Lex Marketing бачать реальну картину на полиці магазину та аналізують виконання KPI, які можна налаштувати відповідно до бізнес-вимог: відсоток відповідності планограмі, доступність продукту, частка місця, яке зайнято на полиці.

«Ми раді запустити наше рішення для одного з лідерів українського ринку. Це дасть змогу агентству зміцнити свої позиції, а їхнім партнерам - отримувати об'єктивну й оперативну аналітику про продукцію в магазинах. Це також позитивно позначиться на розвитку ринку мерчандайзингових послуг у всій Україні», - прокоментував подію директор ІВА Україна Сергій Байбара.

Наразі проєкт запущено більш ніж у 4500 магазинах по всій Україні. У планах до кінця року охопити всі бренди, з якими працюють мерчандайзери Lex Marketing. Таким чином, штучний інтелект аналізуватиме викладку сотень товарів по всій країні.

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