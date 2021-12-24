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В Україні стартували продажі зарядних станцій EcoFlow River mini

24 декабря 2021 г., 16:05
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В Україні розпочалися продажі портативної зарядної станції EcoFlow River mini. Ця зарядна станція є найменшою за розміром та об’ємом енергії у своїй лінійці (210 Вт/год) і найбільш доступною у сегменті мобільних зарядних пристроїв.

EcoFlow River mini може живити одразу до семи електронних пристроїв. І найголовніше, у неї з’явилася бездротова зарядка (Wireless). Все, що потрібно – просто покласти зверху телефон і включити панель зарядки.

Зарядна станція RIVER mini також має одну стандартну розетку, автомобільну розетку, чотири порти USB, два з яких – швидка зарядка. Максимально, за допомогою технології X-Boost, інвертор може передавати струм потужністю до 600 Вт. Вага станції — 2.85 кг.

Заряджається EcoFlow River mini так само швидко, як і її попередники — від 0 до 80% всього за 1 годину завдяки технології X-Stream. Повна зарядка від розетки займає 1,5 години. Можна також зарядити River mini від сонячних панелей потужністю 100 Вт — за 3-6 годин, а від автомобільної зарядки — за 3,5 години.

Керувати станцією River mini можна також за допомогою додатку EcoFlow.

Пидкреслюеться, що ємності станції вистачить, щоб 15 разів зарядити смартфон, 13 разів — bluetooth-колонку або чотири рази — ноутбук. Вона також зможе живити телевізор або кисневий концентратор, але не більше двох годин.

Як повидомила DroneUA, офіційний дистриб’ютор компанії EcoFlow в Україні, вартість станції EcoFlow River mini складае 13 170 грн.

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