«Киевстар» добилась скорости 4G-интернета порядка 1,1 Гбит/с

24 декабря 2021 г., 14:55

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По сообщению «Киевстар», оператором вместе со своим технологическим партнером Huawei был установлен рекорд скорости 4G-интернета в своей сети – достигнуто более чем 1,1 Гбит/с. Этот результат стал возможным благодаря технологии MIMO4x4 и агрегации частот (Carrier Aggregation) – одновременному использованию частот 1800, 2100 и 2600 МГц.



Отмечается, что «Киевстар» с 2018 года использует агрегацию частот 1800 и 2600 МГц для достижения высокой скорости передачи данных и большей емкости мобильной сети. А частоты в районе несущей 2100 МГц для 4G могут существенно расширить возможности мобильных операторов и улучшить клиентский опыт абонентов.



«Развитие 4G – это не только расширение покрытия, но и освоение большого технологического потенциала, связанного с внедрением Massive MIMO, VoLTE и т.д. Сегодня в лабораторных условиях мы добились скорости свыше 1 Гбит/с. В обычных условиях для абонентов это значит увеличение скорости в среднем на 5-10 Мбит/с», – комментирует Владимир Лутченко, технический директор «Киевстар».



Заявлено, что оборудование, на котором был установлен рекорд скорости представляет собой ультраширокополосный радиомодуль, поддерживающий одновременную работу трех радиочастотных диапазонов. Он позволяет использовать широкую полосу частот и все технологии радиодоступа, улучшает опыт пользователя примерно на 30% и уменьшает потребление энергии также примерно на 30%.

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