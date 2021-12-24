Облачная платформа HPE GreenLake обеспечит хостинг свыше 100 тыс. рабочих нагрузок банка Barclays по всему миру

24 декабря 2021 г., 16:45

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Hewlett Packard Enterprise объявила, что Barclays выбрал HPE GreenLake в качестве своей глобальной частной облачной платформы. Банк подписал соглашение о стратегическом облачном партнерстве, в соответствии с которым платформа HPE GreenLake Edge-to-Cloud станет неотъемлемой частью гибридной мультиоблачной стратегии и цифровой трансформации бизнеса Barclays по всему миру. Автоматизированная открытая облачная платформа будет обрабатывать тысячи рабочих нагрузок и позволит банку предлагать своим клиентам расширенные возможности персонализированного банковского обслуживания.

HPE GreenLake Edge-to-Cloud предоставит унифицированный опыт использования и облачные возможности для локальной инфраструктуры, с доступными по запросу мощностями и прозрачным ценообразованием по факту потребления вычислительных ресурсов, памяти и хранения. Более того, платформа обеспечит необходимый уровень отказоустойчивости, масштабируемости и эффективности для соответствия высоким стандартам производительности в эпоху современного цифрового мира.

При работе с платформой HPE GreenLake банк будет оплачивать ресурсы по факту использования с возможностью резервировать мощность под рабочие нагрузки и запускать их по требованию. Barclays использует HPE GreenLake Central для управления затратами, эксплуатацией, соответствием нормативным требованиям и безопасностью во всем частном облаке через единую глобальную панель. Кроме того, инфраструктурная среда администрируется и управляется командой специалистов HPE, что гарантирует стабильную работу, плановые исправления и обновления, а также автоматизированную оптимизацию инфраструктуры.

Глобальное частное облако Barclays будет поддерживать несколько тысяч приложений и обрабатывать более 100 тыс. рабочих нагрузок, в том числе VDI, базы данных SQL, виртуальные серверы Windows и Linux. Переход от текущей инфраструктуры к частному облаку реализуется силами HPE Pointnext Services в партнерстве с командой банка.

Как отмечается, на сегодня общая сумма контрактов HPE GreenLake достигает 5,7 млрд долл. У платформы около 900 партнеров, реализующих ее сервисы, и 1250 корпоративных заказчиков из различных отраслей и практически любого масштаба в 50 странах мира, в том числе компании из списка Fortune 500, государственные организации, а также малые и средние предприятия.

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