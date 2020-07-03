В тихом омуте QSAN

+11

голос Tweet

Хотя на рынке систем хранения много игроков, все внимание достается именитым лидерам. И напрасно — «длинный хвост» полон открытий.

По состоянию на прошлый год мировым лидером рынка систем хранения была Dell EMC (22.2%). Обратите внимание, теневые (ODM, 22.1%) и прочие (Others, 15%) производители обслужили более трети спроса.

Источник

«Мы No.2 и потому стараемся больше»

В шестидесятые годы в США на рынке услуг по прокату автомобилей с большим отрывом лидировала Hertz. Среди преследователей была и Avis. Рекламное агентство предложило ей объявить себя No.2 и рассказать, почему именно это — повод обращаться к ним. После трех лет вариаций рекламных объявлений на тему «положение догоняющего обязывает» («мы не можем позволить себе грязные пепельницы, наполовину заправленные баки, непомытые машины, мы стараемся больше и у нас короче очереди») доли Hertz/Avis из 61/29 превратились в 48/36.

То же агентство помогло крошке VW Beetle бросить вызов массивным именитым американским автомобилям и потребительской традиции «больше-значит-лучше» (кампания «Think small»), задолго до энергетического кризиса 70-х.

QSAN и Dell

Рынок систем хранения даже более консервативен, чем рынок серверов, «сила бренда» может держать на плаву годами. Но подвижность IT-ландшафта, взрывной рост объемов хранения и аналитики, жесткие экономические ограничители делают свое дело: внимание перемещается в поле рациональных сравнений.

Тайваньский производитель систем хранения QSAN — самостоятельная и технологичная компания. Она не копирует Dell EMC и не воюет с ней в лоб. Продукты Dell EMC для QSAN cлужат опорными точками, объектами массового сознания.

Все разработки QSAN проникнуты общей идеей: дать пользователю лучшее из необходимого, избавив его от бремени платить за лишнее.

SAN

Под блочный доступ QSAN предлагает семейство двухконтроллерных хранилищ XCubeSAN XS5200. Это модульные масштабируемые системы Active-Active под критичные к скорости отклика приложения: виртуализацию, редактирование видео, HPC. Можно выбирать интерфейс и протокол подключения: FC 16-32Gb и iSCSI 10-25Gb. Есть поддержка кэширования чтения и записи, автоперенос данных между SSD и HDD, динамическое выделение пространства, мгновенные снимки.

В них становятся стандартные накопители SAS SSD/HDD, а расширяются массивы своими или сторонними JBOD — как WD Ultrastar Data 60. Экономное масштабирование емкости хранения выгодно отличает QSAN от любых систем Tier 1.

Венчает предложение SAN-устройств семейство XCubeFAS 2000 массивов all-flash, программное обеспечение которых оптимизировано для работы с SSD.

Cравнительный анализ XCube XF2026D и Dell EMC Unity XT 480F:

Unified Storage

Мультипротокольная система хранения работает одновременно с файловым и блочным доступом. Основная функциональность здесь — High Availability NAS (HA NAS). Консолидация данных приложений и виртуальных серверов позволяет обойтись одной системой хранения, где раньше приходилось использовать две и более, оптимизирует использование дискового пространства, экономит эксплуатационные расходы, упрощает управление.

Пионером Unified Storage были системы NetApp FAS, сегодня HA NAS предлагают все основные вендоры Tier 1.

Семейство QSAN XCubeNXT XN80 поддерживает протоколы iSCSI, Fibre Channel, CIFS, NFS, FTP, AFP. Это мощные, емкие и расширяемые хранилища, с кэшированием на SSD, автопереносом данных, сжатием на лету, дедупликацией, динамическим выделением пространства.

Системы сертифицированы под работу в инфраструктуре Vmware, Hyper-V, XenServer, идеальны для построения частных и гибридных облаков, VDI, под резервное копирование и восстановление данных.

Относительно Dell EMC Unity XT возможности QSAN выглядят так:

С емкостью массивов растет ценовой разрыв. При сопоставимой c Dell EMC Unity XT 480F производительности, QSAN в разы дешевле.

Под капотом

Один из основных козырей HA NAS от Tier-1 — дедупликация «на лету», сжатие данных еще до того, как они будут записаны на SSD или HDD. Эта функция полировалась в прежних системах QSAN NAS на протяжении последних лет и теперь доступна в новых HA NAS от QSAN.

QSAN XCubeNXT — СХД высокой доступности (99,9999%). Она построена на архитектуре Active-Active и позволяет модернизировать компоненты в режиме онлайн: добавлять полки расширения, хост-карты и модули ОЗУ. Защита кэша от потери питания изначально встроена в XCubeNXT и постоянно зеркалирует память ОЗУ.

Графическая оболочка проста. Настроить и начать эксплуатацию NAS можно за пять минут.

Есть и уникальные свойства, например, функция Intuitive Load Balancing, которая автоматически распределяет потоки данных для обеспечения стабильной производительности. Технология умного кэширования позволяет использовать один SSD для записи и чтения.

Бренды/тренды

Малые соискатели не повалят королей рынка. И не надо. Их роль — дать малому и среднему бизнесу те же возможности, которыми пользуется крупный. Оптимальная комбинация производительности и цены, надежность устройств, доступная масштабируемость сулят таким компаниям как QSAN огромный потенциал роста там, куда не дотягиваются руки Tier 1.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации