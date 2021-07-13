Байден подписал распоряжение об усилении контроля над технологическими гигантами

13 июля 2021 г., 11:45

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Президент Джо Байден в пятницу дал ход реализации более, чем десятком госучреждений 72 инициатив для повышения конкуренции в экономике США.

Ряд этих инициатив направлен на ограничение возможностей технологических гигантов наносить своим бизнесом вред соперникам и приватности пользователей.

Так, одна из них призвана ужесточить проверку слияний и поглощений, особенно совершаемых доминирующими интернет-платформами. Отдельное внимание будет уделяться тем случаям, когда компания покупает возможного будущего конкурента или осуществляет серию приобретений.

Другая «техно-инициатива» побудит Федеральную торговую комиссию США (FTC) регламентировать порядок наблюдения и сбора данных технологическими компаниями, бизнес-модели которых зависят от «огромного количества конфиденциальной личной информации и сопутствующих данных».

В сегменте электронной коммерции FTC обязуют «установить правила, запрещающие недобросовестные методы конкуренции на торговых площадках в Интернете», например, использование данных о продажах продуктов сторонних продавцов на своей торговой площадке для запуска продуктов-подражателей.

От FTC также ждут новых правил для обуздания антиконкурентного ограничения возможности потребителей ремонтировать гаджеты на своих условиях. В частности, вопросы вызывают условия, которые компания Apple налагает на некоторые ремонтные мастерские, специализирующиеся на ремонте iPhone.

Ещё четыре инициативы должны способствовать активизации конкуренции и снижению цен в экосистеме интернет-провайдеров. Постановление призывает Федеральную комиссию по связи (FCC) восстановить правила сетевого нейтралитета, отменённые администрацией Трампа, устранить чрезмерные сборы за досрочное аннулирование интернет-подписок, взимаемые поставщиками, потребовать от последних сообщать свои цены регулирующим органам и запретить им заключение сделок, ограничивающих выбор арендаторов.

Для контроля работ над финализацией инициатив из данного пула, будет создан Совет Белого Дома по конкуренции (White House Competition Council). Он также должен будет «координировать действия федерального правительства в ответ на рост влияния крупных корпораций в экономике».

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