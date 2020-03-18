В новом Seagate IronWolf 510 PCIe среднее время наработки на отказ 1,8 млн часов

18 марта 2020 г., 9:35

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Компания Seagate Technology сообщила о выпуске новой модели в линейке твердотельных накопителей IronWolf для многопользовательских сетевых хранилищ NAS.



Как отмечается, IronWolf 510 в формате M.2 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe.



Решение предназначено для использования в корпоративных сетевых хранилищах NAS, рассчитанных на хранение данных с возможностью круглосуточного многопользовательского доступа и функцией кеширования.



Особо подчеркивается, что новый IronWolf 510 отвечает высоким требованиям ведущих производителей сетевых хранилищ, обеспечивая допустимое количество циклов полной перезаписи (DWPD). Продолжительный срок службы устройства позволяет более интенсивно работать с данными многопользовательских сетевых хранилищ NAS.



Seagate IronWolf 510 PCIe отличается большой надежностью: среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов. Компания предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию на накопитель.



ПО IronWolf Health Management, которое позволяет анализировать работоспособность накопителя, вскоре будет доступно в совместимых сетевых хранилищах.



«Мы первыми предложили рынку специально разработанный накопитель M.2 NVMe для NAS, оставляющий далеко позади диски SATA по производительности, а по надежности втрое превосходящий аналогичные продукты конкурентов. Эти накопители отвечают необходимым требованиям наших партнеров, производителям сетевых хранилищ NAS, к допустимому количеству циклов полной перезаписи в день (DWPD), — сказал Мэтт Ратледж (Matt Rutledge), старший вице-президент по разработке устройств. — Подобный высокий уровень износостойкости позволит нашим клиентам получить надежное решение для сетевых хранилищ, предназначенных для малого бизнеса, а также людей творческих профессий».



Твердотельные накопители IronWolf 510 NVMe 1.3 на шине PCIe Gen3x4 выпускаются в емкостях: 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ и 1,92 ТБ. По заявлению производителя, они совместимы с сетевыми хранилищами NAS ведущих производителей.

Рекомендованные цены

$119.99 - 240 GB



$169.99 - 480 GB



$319.99 - 960 GB



$539.99 - 1.92 TB

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