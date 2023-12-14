Seagate анонсувала жорсткий диск SkyHawk AI CMR місткістю 24 ТБ

14 декабря 2023 г., 12:35

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Компанія Seagate Technology випустила новий жорсткий диск Seagate SkyHawk AI 24 ТБ для ринку додатків для роботи з відео та зображеннями (VIA). Після нещодавнього випуску найкращого за місткістю жорсткого диска Seagate Exos X24 24 ТБ на основі традиційного магнітного запису (CMR) новий SkyHawk AI 24 ТБ відповідає зростальним потребам індустрії безпеки в масових даних.



У міру того як організації впроваджують дедалі більше застосунків, заснованих на штучному інтелекті, продуктивність і сукупна вартість володіння (TCO) дедалі більше залежать від здатності організації ефективно зберігати й отримувати доступ до величезних масивів даних. SkyHawk AI 24 TB від Seagate - це вдосконалений диск, оптимізований для роботи з відео, спеціально розроблений для мережевих відеореєстраторів (NVR) з підтримкою штучного інтелекту для крайових застосунків безпеки, що відповідає вимогам сучасних передових систем до аналізу та запису відеоматеріалів за одночасної підтримки аналітики на GPU.



SkyHawk AI інтелектуально масштабується, щоб відповідати сучасним різноманітним середовищам спостереження, підтримуючи до 64 потоків відео з HD-камер і 32 додаткових потоки штучного інтелекту. Призначений для середовищ NVR зі штучним інтелектом для запуску прикордонних застосунків безпеки, він підтримує 10 тис. годин відео та аналітики, включно з великими робочими навантаженнями в системах цілодобового спостереження зі штучним інтелектом, забезпечуючи відсутність кадрів, що випали, завдяки вбудованій програмі ImagePerfect AI від Seagate.



Рішення корпоративного класу SkyHawk AI вирізняється високою надійністю: середній час напрацювання на відмову (MTBF) становить до 2,5 млн годин, а робоче навантаження - 550 ТБ/рік, що втричі більше, ніж у стандартних жорстких дисків для систем спостереження, та вдесятеро більше, ніж у жорстких дисків для настільних систем. Інструмент SkyHawk Health Management компанії Seagate у сумісних системах NVR активно стежить за умовами довкілля та використання і за необхідності рекомендує профілактичні дії. SkyHawk Health Management також оснащений функцією RAID RapidRebuild, яка відновлює томи втричі швидше, ніж стандартні жорсткі диски. На диск надається п'ятирічна обмежена гарантія і три роки служби Seagate Rescue Data Recovery Service.



Диск SkyHawk AI 24 TB надійде в продаж цього місяця і буде доступний за ціною $599,99.

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