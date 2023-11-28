Seagate представила SSD Nytro 4350 NVMe для центрів обробки даних

28 ноября 2023 г., 17:15

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Компанія Seagate оголосила про випуск твердотілого накопичувача (SSD) Seagate Nytro 4350 NVMe - новітнього доповнення до лінійки Seagate Nytro. Розроблений спільно з компанією Phison, новий диск забезпечує стабільну продуктивність, низьку затримку, низьке енергоспоживання і високу якість обслуговування (QoS) для центрів обробки даних.



Створений для поліпшення QoS, новий накопичувач PCIe Gen 4 забезпечує більш ніж десятикратне збільшення пропускної спроможності та вдвічі більшу пропускну спроможність, як порівняти з SSD SATA. Модель Seagate Nytro 4350 покликана усунути вузькі місця в роботі з даними завдяки швидкості довільного запису до 58K IOPS і швидкості довільного читання до 800K IOPS, забезпечуючи стабільний час відгуку, і пропонує більшу обчислювальну потужність при меншому енергоспоживанні завдяки використанню живлення 3,3 В. Диск Seagate Nytro 4350 місткістю до 1,92 ТБ виконаний у надмалому формфакторі M.2 2280 і призначений для роботи з корпоративними навантаженнями, забезпечуючи 1 DWPD при MTBF 2 млн годин для підвищеної витривалості.



Для запобігання втрати даних у разі непередбачуваного вимкнення живлення твердотілий накопичувач Seagate Nytro 4350 оснащений захистом даних від втрати живлення і забезпечений 5-річною обмеженою гарантією. Новинка сумісна з операційними системами Linux і Microsoft, а також підтримує OCP NVMe SSD 2.0, що дає змогу інтегрувати її в системи, сумісні з OCP. SSD Seagate Nytro 4350 оснащений системою теплового моніторингу SMART і наскрізним захистом даних для забезпечення надійності корпоративного рівня, а програмне забезпечення Seagate SeaTools для управління дисками дозволяє відстежувати його стан.



Повідомляється, що твердотілі накопичувачі Seagate Nytro 4350 NVMe стануть доступні наступного місяця.

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