 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 11 (1207)

08.03 - 15.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За месяц капитализация Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet сократилась на 1,3 трлн долл.

17 марта 2020 г., 17:35

За месяц капитализация Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet сократилась на 1,3 трлн долл.

 

 

Как отмечает CNBC, в последние недели технологические компании заметно потеряли в своей стоимости.
 
Сильнее всего просели акции так называемой MAGA - Microsoft, Apple, Amazon и Google (Alphabet).
 
Больше всего пострадала Microsoft, ее капитализация сократилась примерно на 405 млрд долл. У Apple мину составил около 372 млрд, у Alphabet - 311 млрд долл. Сокращение в оценке Amazon достигло 240 млрд долл.
 

За месяц капитализация Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet сократилась на 1,3 трлн долл.

С учетом недавних потерь только стоимость Apple и Microsoft составляет выше одного триллиона долларов.
 
Интересно, что исторические максимум у Microsoft был 10 февраля, а у Apple - 12 февраля. Соответственно пик стоимости акций у Amazon и Alphabet пришелся на 19 февраля.

 

За месяц капитализация Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet сократилась на 1,3 трлн долл.

Вспышка коронавируса, которая привела к падению Dow и S&P 500 на биржевом рынке, не пощадила ни один сегмент.

За месяц капитализация Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet сократилась на 1,3 трлн долл.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  