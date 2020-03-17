За месяц капитализация Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet сократилась на 1,3 трлн долл.

17 марта 2020 г., 17:35

Как отмечает CNBC, в последние недели технологические компании заметно потеряли в своей стоимости.

Сильнее всего просели акции так называемой MAGA - Microsoft, Apple, Amazon и Google (Alphabet).

Больше всего пострадала Microsoft, ее капитализация сократилась примерно на 405 млрд долл. У Apple мину составил около 372 млрд, у Alphabet - 311 млрд долл. Сокращение в оценке Amazon достигло 240 млрд долл.

С учетом недавних потерь только стоимость Apple и Microsoft составляет выше одного триллиона долларов.

Интересно, что исторические максимум у Microsoft был 10 февраля, а у Apple - 12 февраля. Соответственно пик стоимости акций у Amazon и Alphabet пришелся на 19 февраля.

Вспышка коронавируса, которая привела к падению Dow и S&P 500 на биржевом рынке, не пощадила ни один сегмент.

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