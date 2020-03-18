Trend Micro заблокировала в облачной электронной почте клиентов 13 млн критичных угроз

18 марта 2020 г., 10:25

0

Tweet

Компания Trend Micro опубликовала отчёт о безопасности облачных приложений в 2019 г. – 2019 Cloud App Security Roundup. Документ освещает обнаруженные в прошлом году изменения в области угроз, связанных с отправкой сообщений, в частности, использование более сложных вредоносных программ и потенциальное злоупотребление новыми технологиями и искусственным интеллектом.

В 2019 г. продукты Trend Micro заблокировали 12,7 млн угроз с высокой степенью риска для клиентов, которые используют облачные почтовые службы Microsoft и Google. Второй уровень защиты обнаружил угрозы, которые не были заблокированы системами безопасности, встроенными в облачные почтовые сервисы.

Таким образом, встроенной безопасности облачных сервисов нередко оказывается недостаточно, чтобы остановить современных киберпреступников. Компании должны взять на себя ответственность за облачную защиту и найти стороннее многоуровневое решение для обеспечения полной безопасности платформы.

Более 11 млн. писем с высокой степенью риска, заблокированных в 2019 г., были связаны с фишингом – их количество составило 89% всех заблокированных писем. Среди них Trend Micro обнаружила на 35% больше попыток похищения учётных данных, чем в 2018 г. Помимо этого, в 2019 г. число неизвестных фишинговых ссылок резко выросло с 9% до более чем 44% от общего количества. Это может свидетельствовать о регистрации мошенниками новых сайтов, чтобы избежать обнаружения.

В отчёте также показано, что преступники всё более умело проходят первый уровень защиты при атаках на корпоративную почту (Business Email Compromise – BEC), на котором обычно учитывается поведение злоумышленников и происходит анализ содержимого электронной почты. Доля BEC-атак, выявленных с помощью анализа авторства с применением искусственного интеллекта, увеличилась с 7% в 2018 г. до 21% в 2019 г.

Новые методы фишинга, описанные в отчёте, включают всё более широкое использование HTTPS и фокус на учётных записях администраторов Office 365. Это позволяет злоумышленникам взломать все подключённые учётные записи в целевом домене и использовать их для отправки вредоносных программ, реализации BEC-атак и многого другого. На данный момент Trend Micro заблокировала почти 400 тыс. попыток BEC-атак, что на 271% больше, чем в 2018 г.

Перед лицом подобных угроз Trend Micro рекомендует организациям предпринять такие меры по смягчению последствий:

перейти от единого шлюза к многоуровневому облачному решению для безопасности приложений;

проводить анализ вредоносных программ, эксплойтов в документах в «песочнице» и использовать технологии определения репутации файлов и электронной почты для обнаружения вредоносных программ, скрытых в документах Office 365 и PDF-файлах;

внедрить согласованные политики предотвращения потери данных (DLP) в облачных сервисах электронной почты и приложениях для совместной работы;

выбрать партнёра по обеспечению безопасности, который может предложить бесшовную интеграцию в свои облачные платформы с сохранением функций пользователя и администратора;

разработать комплексные программы информирования и обучения конечных пользователей.

Результаты отчёта основаны на данных, полученных Trend Micro Cloud App Security – решением на базе API, которое защищает ряд облачных приложений и служб, включая Microsoft Office 365 Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online, Gmail и Google Drive.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации