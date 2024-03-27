ALESTA отримала статус Dell Technologies Titanium Partner 

27 марта 2024 г., 18:57

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ALESTA, мультивендорний системний інтегратор України, розширив кооперацію з Dell Technologies, однією з провідних технологічних компаній у світі, отримавши статус Титанового Партнера!



ALESTA співпрацює з більш ніж сорока виробниками інноваційних рішень міжнародного масштабу, серед яких одним із найсильніших і пріоритетних партнерів є Dell Technologies. Dell EMC пропонує комплексні рішення для зберігання даних, інформаційної безпеки, віртуалізації, аналітики, хмарних обчислень і багатьох інших цифрових технологій для організацій, що дають змогу зберігати, управляти, захищати й аналізувати дані.



Компанія ALESTA, з моменту свого створення, пліч-о-пліч з Dell Technologies успішно впроваджувала інфраструктурні, серверні та безпекові рішення для своїх клієнтів, тим самим блискавично та безперервно прокачуючи свої скіли та спеціалізації за рішеннями виробника. Завдяки постійному зростанню, унікальним проєктам, навчанню та командній роботі ми досягли найвищого рівня партнерства з Dell — рівня Titanium.



Переваги співпраці з Titanium-партнером?



Даний формат партнерства — це вищий рівень міжнародної партнерської програми Dell Technologies. Досягнувши його, ми захистили та довели глибоке розуміння командою ALESTA портфоліо Dell Technologies, найвищий рівень компетентності в продуктах. Це дає змогу пропонувати нашим клієнтам вищий рівень обслуговування та досвіду, визнаний самим виробником.



АЛЕСТА володіє усіма можливими компетенціями від вендора, а саме:

• APEX Cloud Offers

• Core Client

• Networking

• Server

• Storage

• Converged/Hyperconverged Infrastructure

• Data Protection



На додаток ALESTA також розширила свої компетенції з розгортання сервісів, що дає нам змогу закривати ваші бізнес-задачі комплексно, під ключ: у кожному проєкті команда АЛЕСТА проводить аудит наявної інфраструктури, пропонує сучасну архітектуру модернізованої системи, має достатні компетенції для вибору найприйнятніших продуктів і рішень для вашого бізнесу, а також надає підтримку та допомогу, необхідну для досягнення ваших бізнес-цілей.



Cеред компаній-системних інтеграторів в Україні ALESTA єдиний, що має найвищий статус партнерства Titanium. Даним статусом ми розкрили свою готовність інвестувати в технологічні інновації та досвід, захистили почесне звання незмінного партнера, успішно досягли поставлених цілей.



Команда Dell Technologies Україна впевнена в надійному партнері у спільних проєктах, а клієнти точно знають, що наша команда в курсі найновіших продуктів і рішень від вендора першими. Для отримання консультації з впровадження технологій Dell Technologies напишіть на [email protected] або оберіть на сайті пропоновані рішення https://alesta.net.ua/solutions

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