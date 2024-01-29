Seagate випустила нові жорсткі диски IronWolf Pro місткістю 24 ТБ

29 января 2024 г., 9:35

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Компанія Seagate Technology оголосила про випуск нового жорсткого диска Seagate IronWolf Pro 24 ТБ, що відповідає зростальним вимогам до даних у середовищах мережевого зберігання даних (NAS) для малого та середнього бізнесу і підприємств. Жорсткі диски Seagate IronWolf Pro місткістю від 2 до 24 ТБ призначені для масштабування потреб наростального бізнесу. Нові диски Seagate IronWolf Pro зі стійкою швидкістю передавання даних 285 МБ/с, призначеним для користувача навантаженням до 550 ТБ/рік і середнім часом напрацювання на відмову (MTBF) 2,5 млн годин призначено для забезпечення режиму безперебійної роботи 24x7, надійності та безвідмовності в багатоярусних і багатокористувацьких середовищах спільної роботи.



Диски оптимізовані для систем NAS за допомогою технології AgileArray компанії Seagate. Заявлено, що завдяки балансуванню у двох площинах і відновленню помилок з обмеженням за часом (TLER) AgileArray забезпечує кращу у своєму класі продуктивність у системах із кількома приводами. Крім того, диски оснащені вбудованими датчиками обертальної вібрації (RV) у поєднанні з двоплощинним балансуванням, яке усуває вібрації, забезпечуючи стабільно високу продуктивність і надійність.



Диски Seagate IronWolf Pro оснащені системою Seagate IronWolf Health Management, що допомагає захистити дані за допомогою профілактичних заходів, втручання і рекомендацій з відновлення для забезпечення максимального здоров'я системи в сумісних системах NAS. На Seagate Iron Wolf Pro також надається п'ятирічна обмежена гарантія і три роки служби відновлення даних Seagate Rescue.



Накопичувачі Seagate IronWolf Pro 24 TB вже доступні за ціною $649.

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