В Европе прошла волна DDoS-атак на интернет-провайдеров

4 сентября 2020 г., 17:15

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В течение прошлой недели более десятка европейских интернет-провайдеров (ISP) подверглись DDoS-атакам, нацеленным на их инфраструктуру.

Среди пострадавших ISP, бельгийский EDP, французские Bouygues Télécom, FDN, K-net, SFR, и голландские Caiway, Delta, FreedomNet, Online.nl, Signet и Tweak.nl.

Атаки продолжались не более суток и в конце-концов были отражены, но до тех пор службы ISP были парализованы.

Подробности этих инцидентов сообщила NBIP, некоммерческая организация, основанная голландскими ISP для борьбы с DDoS-атаками и попытками прослушивания коммуникаций со стороны правительства.

«Множественные атаки были нацелены на маршрутизаторы и DNS-инфраструктуру провайдеров из Бенилюкса, — сказал представитель NBIP. — Большинство из них были атаками усилением DNS и LDAP. Некоторые длились более 4 часов и по интенсивности приближались к 300 Гб/с.»

ZDNet отмечает тот факт, что 28 августа, когда началась эта серия атак, была обнародована информация о преступной группе, занимавшейся вымогательством путём DDoS-атак финансовых учреждений по всему миру, включая MoneyGram, YesBank India, Worldpay, PayPal, Braintree и Venmo.

Возможно это лишь совпадение, однако атаки на финансовые сервисы прекратились с началом атак европейских ISP. Кроме того, источники, следившие за этой преступной группировкой, информировали, что среди её жертв было несколько ISP из Юго-Восточной Азии.

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