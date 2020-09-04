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TCL представила схожую с Е Ink новую дисплейную технологию NXTPAPER

4 сентября 2020 г., 17:45

TCL представила схожую с Е Ink новую дисплейную технологию NXTPAPER

Компания TCL анонсировала на выставке IFA 2020 выход новой технологии для дисплеев NXTPAPER, которая, по ее заверениям, не требует подсветки и соответственно не столь вредна для глаз, как ныне используемые. Отмечается, что технология разрабатывалась более двух лет и защищена 11 патентами.

Дисплеи NXTPAPER практически лишены мерцания и имеют ограниченный спектр в диапазоне синего света. При разрешении Full HD, их контраст на 25% выше, чем у традиционных ЖК-панелей, они на 36% тоньше их, а кроме того на 65% энергоэффективнее.

По своим общим характеристикам технология NXTPAPER схожа на ту, что предлагает Е Ink, однако в отличие от последней они могут показывать динамическую картинку в полном цвете.

NXTPAPER относится к рефлективным технологиям и базируется на использовании слоев с высокой отражающей способностью.

Когда именно технология NXTPAPER появится на рынке в коммерческих устройствах не сообщается.


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