Представлена новая линейка мониторов Philips E2

4 сентября 2020 г., 16:35

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Компания MMD, лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, представила линейку Philips E2, которая ориентирована для домашнего и делового использования. В новых дисплеях используется ультратонкая конструкция без рамок с трёх или четырёх сторон, что удобно при работе с графикой и в других профессиональных приложениях.

В новую линейку E2 входят модели с разрешением от Full HD до 4K UHD, а также с поддержкой технологии UltraWide Color, которая обеспечивает отображение 1,07 миллиарда цветов. Все мониторы в линейке E2 обладают широкими углами обзора. Впечатления от просмотра улучшают технология SmartContrast, которая анализирует отображаемый контент, автоматически регулирует цвета и контролирует интенсивность подсветки, а также технология SmartImage, которая также анализирует картинку и динамически оптимизирует контраст, насыщенность цвета, резкость статичных изображений и видео.

Новая линейка мониторов оснащена SmartImage Game Mode — легко доступным экранным меню настроек специально для геймеров. Например, режим «FPS» (для шутеров от первого лица) улучшает тёмные темы в играх и позволяет видеть скрытые объекты в тёмных областях, а режим «Гонки» (Racing) активирует самое быстрое время отклика, максимальную цветопередачу и другие настройки изображения.

Каждый из новых мониторов обладает определёнными функциями для плавности игрового процесса. Например, модели Philips 242E2FA и 272E2FA отличаются временем отклика 1 мс (MPRT1), в то время как Philips 288E2A и 345E2AE, с другой стороны, обеспечивают плавную работу без артефактов практически при любой частоте смены кадров благодаря технологии AMD FreeSync.

Мониторы нового семейства E2 оснащены целым рядом технологий, разработанных для улучшения пользовательского опыта. Режим EasyRead обеспечивает удобство чтения, аналогичное чтению с бумаги, технология Flicker-free и режим LowBlue гарантируют комфортный просмотр и повышение продуктивности без чрезмерной нагрузки на глаза соответственно. Устройства также оборудованы незаметной кнопкой-переключателем EasySelect, которая позволяет быстро и легко регулировать настройки в экранном меню. Система управления кабелями позволит легко организовать рабочее пространство.

Некоторые модели, такие как Philips 288E2A и 345E2AE, также поддерживают активное двойное соединение и просмотр благодаря технологии MultiView. Она позволяет работать одновременно с несколькими устройствами, такими как ПК и ноутбук, если необходима многозадачность.

Все новые мониторы не содержат вредных веществ, таких как свинец и ртуть, соответствуют требованиям RoHS и продаются в переработанном на 100% упаковочном материале. Также устройства обладают сертификатами Energy Star 8.0 и TCO.

Сообщается, что в конце сентября следующие модели линейки Philips E2 поступят на локальный рынок:

242E2FA по 4299 грн,

272E2FA — по 5399 грн,

288E2A — по 9199 грн,

345E2AE — по 10799 грн.

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