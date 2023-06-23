В цифровій екосистемі DREAM стали публічно доступними дані проектів відновлення

23 июня 2023 г., 10:35

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Під час конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2023 в Лондоні відбулася презентація публічного модуля цифрової екосистеми управління відновленням – Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM). Він дозволяє переглядати дані по проєктах в розрізі секторів, громад та регіонів. Крім того, в DREAM стали доступні дані по інвестиційних проектах і проектах державно-приватного партнерства.

«Завдяки екосистемі DREAM наші міжнародні партнери зможуть обирати проекти для фінансування та відстежувати їхню реалізацію на всіх етапах. Принцип "всі бачать все" дозволяє нам будувати довіру до процесів відновлення, а також підсилювати спроможність громад і регіонів», – зазначив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наразі публічна інформація в DREAM доступна англійською мовою. Українська версія даних буде презентована в липні. З листопада 2022 року екосистема працює в пілотному режимі, і за цей час представники громад і регіонів, центральних органів влади вже внесли понад 6000 проектів і проектних ідей. Повний функціонал екосистеми DREAM стане доступним в березні 2024 року.

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