Intel відокремить виробничий бізнес

23 июня 2023 г., 9:35

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Компанія Intel заявила, що її виробничий бізнес буде працювати як окремий підрозділ і почне приносити прибуток. Але компанія не дала чітких термінів, коли почнеться масштабування і це призвело до падіння акцій виробника мікросхем приблизно на 5%.





Як заявив фінансовий директор Intel Девід Зінснер (David Zinsner) на зустрічі з інвесторами, її внутрішні бізнес-підрозділи тепер матимуть відносини «клієнт-постачальник» з виробничим бізнесом.





Нова структура звітності Intel може допомогти контролювати витрати виробника мікросхем, який прагне скоротити витрати на 10 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.





За словами Зінснера, виходячи з цієї моделі, наступного року Intel стане другою за величиною ливарною компанією з доходом від виробництва понад 20 мільярдів доларів.





Однак прогноз для бізнесу блідне в порівнянні з продажами TSMC, які, як очікується, становитимуть близько 85 мільярдів доларів у 2024 році, сказав аналітик Summit Insights Group Кінгай Чан (Kinngai Chan), коментуючи події для Reuters. «Презентація, по суті, говорить інвесторам, що поточне виробництво є невеликим і може залишатися таким ще деякий час», - додав Чан.





Якщо Intel наздожене TSMC, то зможе конкурувати за контракти на створення високопродуктивних чіпів з такими компаніями, як Apple, Nvidia і Qualcomm, які не мають власного виробництва і зараз часто вибирають виробництво тайванської компанії або Samsung. Intel заявила, що планує оголосити ключового клієнта для свого бізнесу виробництва чипів пізніше цього року.





Окремо Intel заявила в середу, що планує продати 20% австрійської дочірньої компанії IMS Nanofabrication приватній інвестиційній фірмі Bain Capital в рамках угоди, яка оцінюється в 4,3 мільярда доларів.

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