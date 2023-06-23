Accenture співпрацюватиме з AWS, Microsoft та Google над технологіями генеративного AI

23 июня 2023 г., 11:45

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Accenture оголосила про розширення стратегічного партнерства з трьома найбільшими провайдерами хмарних обчислень, щоб допомогти корпоративним клієнтам скористатися перевагами новітніх розробок у сфері штучного інтелекту.

Розширення партнерства відбувається на основі плану Accenture інвестувати 3 мільярди доларів у свою практику Data & AI, про який було оголошено минулого тижня.

Посилення уваги Accenture до штучного інтелекту припадає на час великого інтересу до так званого генеративного штучного інтелекту - технології, яка лежить в основі сучасних чат-ботів. Підприємства прагнуть скористатися перевагами генеративного AI, який дозволяє чат-ботам брати участь у людських розмовах, відповідати на запитання, допомагати в дослідженнях, писати вірші та пости в блогах, здійснювати пошук в Інтернеті тощо.

Голова та виконавчий директор Accenture Джулі Свит (Julie Sweet) заявила цього місяця, що її компанія спостерігає «безпрецедентний інтерес до всіх сфер АІ». Тому Accenture поспішає допомогти своїм клієнтам задовольнити цей інтерес, плануючи подвоїти свій кадровий резерв у сфері AI до 80 000 фахівців і створити «прискорювачі готовності до АІ» в 19 різних галузях промисловості.

З огляду на ці кроки, для Accenture цілком логічно розширювати співпрацю з провідними постачальниками хмарної інфраструктури, на чиєму обладнанні працює більшість світових програм штучного інтелекту.

Accenture заявила, що буде співпрацювати з Amazon Web Services над розробкою низки нових галузевих та міжгалузевих пропозицій у сфері AI, включаючи готові моделі та навчальні платформи. Ідея полягає в тому, що це може допомогти компаніям перейти від експериментів до фактичного впровадження.

Компанія планує допомогти клієнтам розгорнути Amazon Bedrock і використовувати найсучасніші базові моделі Amazon, такі як Amazon Titan, а також інші платформи, такі як AWS SageMaker, сервіс машинного навчання. Серед галузей, якими планує займатися компанія, - підтримка клієнтів, фінансові послуги, медико-біологічні науки та ланцюжок поставок. Accenture також планує найняти більше спеціалістів зі штучного інтелекту AWS для надання консультацій та забезпечити існуючі команди навичками роботи з платформою.

Співпраця Accenture з Microsoft зосереджена на спільній розробці «нових галузевих і функціональних рішень», а також нових сценаріїв використання AI у фінансових послугах, контакт-центрах, безпеці та логістиці, якщо назвати лише кілька областей. Консалтінгова компанія заявила, що буде тісно співпрацювати з командою Microsoft Azure OpenAI Service Engineering та Avanade, що спеціалізується на навчанні передовим навичкам в області генеративного AI. Тим часом компанія працює з низкою клієнтів над пілотним впровадженням нових технологій, таких як Microsoft 365 Copilot, Security Copilot, Semantic Kernel і Azure OpenAI Service.

Google Cloud не залишився осторонь. Accenture заявила, що буде співпрацювати з цим провайдером для спільної розробки різних нових послуг і пропозицій, які використовують переваги її галузевого досвіду та набору інструментів генеративного АІ Google Cloud.

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