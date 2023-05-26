ГІС регіонального розвитку планується запустити в дослідну експлуатацію до кінця року

26 мая 2023 г., 11:25

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«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» повідомляє, що «Кабмін» ухвалив порядок створення і функціонування єдиної «Геоінформаційної системи» (ГІС) здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад. Розробку «Геоінформаційної системи» вже розпочато, в дослідну експлуатацію (MVP) систему планується запустити до кінця 2023 року. Фінансове забезпечення розробки ГІС здійснюється коштом міжнародної технічної допомоги.

Мета ГІС – забезпечення органів влади актуальними даними для підготовки та прийняття управлінських рішень щодо відновлення та розвитку громад і регіонів, а також моніторингу та оцінювання їх виконання. Система дозволить оперативно оцінювати соціальну та економічну ситуацію в кожній громаді, визначати типові проблеми та оцінювати ефективність витрачання публічних коштів на реалізацію місцевих і регіональних планів відновлення. Також ГІС допоможе управляти впровадженням державної стратегії регіонального розвитку, а також стратегіями регіонів та громад України.

Базуючись на геопросторовій інформації у вигляді багатошарових мап, система забезпечує аналіз та візуалізацію даних, що дозволяє ефективно управляти інвестиціями та регіональним розвитком в розрізі громад, територій, окремих галузей та сфер діяльності. До прикладу, інтерактивні мапи дозволяють побачити розташування об’єктів, пошкоджених чи зруйнованих через збройну агресію, рівень доступу окремих громад до освітніх чи медичних послуг, динаміку зміни чисельності населення в окремих громадах та регіонах тощо.

Разом з «Галузевою системою управління відновлення інфраструктури», ГІС стане однією зі складових цифрової екосистеми управління відбудовою DREAM, яка забезпечує моніторинг, управління та контроль за проєктами відновлення на всіх стадіях.

В основу роботи ГІС покладено європейські практики збору показників соціально-економічного розвитку для формування регіональної політики. Оновлені показники системи будуть гармонізованими з показниками систем країн Європи, що дозволить Україні отримати доступ до кращих політик і програм фінансування ЄС.

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