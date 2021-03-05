В 2021 г. ожидается рост мирового рынка ПК на 8%

5 марта 2021 г., 14:15

Согласно ожиданиям аналитиков компании Canalys, в нынешнем году мировой рынок компьютеров, в число которых входят настольные системы, ноутбуки и планшеты, достигнет в объеме 496,8 млн устройств. Общий рост составит 8% «YoY», причем все продуктовые категории покажут позитивную динамику.

Сохраняющийся повышенным спрос на компьютеры для организации мест удаленной работы и дистанционного обучения останется главным стимулятором. При этом ожидаемые проблемы с дефицитом комплектующих сдержат рынок от более высоких темпов развития. Основной вклад в общегодовое увеличение поставок будет сделан в первом полугодии — рост поставок в двух первых кварталах составит 54% и 7% соответственно.

Наиболее востребованными будут хромбуки и планшеты. Так, поставки хромбуков увеличились в 2020 г. на 117% (31 млн устройств), а в 2021 г. рост достигнет 30% (40 млн устройств). Поставки планшетов выросли в 2020 г. на 23% (161 млн устройств), а в нынешнем году рост составит 8% (174 млн устройств).

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